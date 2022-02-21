«Вопиющее нарушение международного права»: реакции на признание Путиным «ЛДНР»

На Западе резко осудили признание Владимиром Путиным независимости самопровозглашенных образований на востоке Украины. Вопиющим нарушением международного права назвала это глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Такого же мнения придерживаются в Вашингтоне. НАТО призывает Москву прекратить разжигание конфликта.

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«Признание двух сепаратистских территорий в Украине – это вопиющее нарушение международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Евросоюз и его партнеры отреагируют едино, жестко и решительно в знак солидарности с Украиной», — добавила глава Еврокомиссии.

С осуждением признания «ЛДНР» выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Это подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские соглашения. НАТО поддерживает территориальную целостность Украины. Мы призываем Москву прекратить разжигать конфликт и выбрать дипломатию», — подчеркнул он.

В Белом доме заявили, что ожидали подобных решений от России и «готовы немедленно отреагировать». Президент США Джо Байден в ближайшее время выпустит указ о запрете гражданам США инвестировать в «ДНР» и «ЛНР», финансировать их или вести с ними торговлю.

США в скором времени заявят о дополнительных мерах, связанных с этим решением, которым в Вашингтоне называют «вопиющим нарушением российских международных обязательств».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал это решение явным нарушением суверенитета и целостности Украины, отказом от минского процесса. «Я думаю, что это очень дурное предзнаменование и очень мрачный знак», — цитирует Джонсона «Би-би-си».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что решение о признании независимости «республик» — это отказ России от диалога, нарушение международного права и акт агрессии против Украины, который должен получить ответ в виде немедленных санкций.

Путин заявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР»

В ходе своем телеобращении вечером 21 февраля Владимир Путин заявил, что «считает необходимым» «незамедлительно признать независимость и суверенитет» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

Сразу после этого в эфире «России 24» показали, как Путин подписывает указы о признании независимости «ЛНР» и «ДНР» и договоры о дружбе и взаимопомощи с руководителями самопровозглашенных образований на востоке Украины.

Путин призвал парламент РФ поддержать его решение о признании «ЛДНР», а также ратифицировать вышеуказанные договоры.

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