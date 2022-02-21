Главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина признать независимость самопровозглашенных республик

Главы Донецкой и Луганской народных республик обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик Донбасса.

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Глава ДНР Денис Пушилин попросил российского президента признать ДНР «с целью определения международной правосубъектности» и «возможности полноценного противостояния военной агрессии украинской власти» и заключить с ней «договор о дружбе», предусматривающий сотрудничество в сфере обороны. Затем с просьбой о признании «суверенитета и независимоти» «с целью недопущения массовой гибели жителей республики» обратился и глава ЛНР Леонид Пасечник. Обращения Пушилина и Пасечника передал телеканал «Россия-24».

Напомним, 15 февраля Госдума решила направить президенту Путину обращение с просьбой признать ДНР и ЛНР. Депутаты сочли «обоснованным и морально оправданным» признание самопровозглашенных республик Донбасса. В Кремле тогда отметили, что признание будет противоречить Минским соглашениям.

21 февраля Владимир Путин проводит внеочередное заседание Совета безопасности. Речь на нем идет о ситуации в Донбассе.

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