Отголоски Мюнхена: обзор украинских СМИ

После завершения конференции украинские СМИ анализируют отголоски Мюнхена, архитектуру безопасности в Европе, мире и Будапештский меморандум, международную финансовую помощь Украине и продолжают тему войны, разбираясь в потоках дезинформации и пытаясь понять, что готовит ей завтрашний день.

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«Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а Россия что не хочет нападать. Кто из нас врет. Это — еще не аксиома, но уже не гипотеза», — cлова президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности обьединили как и его почитателей, так и его противников, а в прессе, несмотря на критику целесообразности такой поездки накануне, допустили, что «речь может войти в учебники по истории как последнее выступление президента Украины на Западе перед катастрофой».

После завершения конференции украинские СМИ анализируют отголоски Мюнхена, архитектуру безопасности в Европе, мире и Будапештский меморандум, международную финансовую помощь Украине и продолжают тему войны, разбираясь в потоках дезинформации и пытаясь понять, что готовит ей завтрашний день.

Ключевым событием минувшей недели, помимо обстрелов на фронте и эвакуации жителей ОРДЛО, стала Мюнхенская конференция по безопасности. Одной из основных ее тем — Украина и эскалация конфликта в Донбассе. Россия, которая в этом году от участия в конференции отказалась, ссылаясь на «отсутствие интереса» и трансформацию встречи в необьективный, по ее мнению, трансатлантический форум, как сторона конфликта также была в фокусе внимания. «В кулуарах Мюнхена царит убеждение, что одна из причин — это то, что Сергей Лавров не поддерживает нынешнее обострение и не хочет лишний раз оправдывать решение Кремля, еще и публично. При отсутствии россиян поддержка Украины была особенно единогласной», — считает журналист «Украинской правды» Сергей Сидоренко.

Помимо российского отсутствия в Мюнхене обсуждали речь Владимира Зеленского, который в столице Баварии, к слову, не впервые, в 2020 году он также принимал участие в конференции. Однако тогда речь, хотя и президент Украины упоминал в ней про «войну в Европе», носила более оптимистичный характер, что, собственно, характерно началу его президенства. «Сегодня, чуть ли не впервые за последние годы мировые эксперты замечают реальный прогресс в приближении мира», — говорил Зеленский в Мюнхене два года назад. На конференции в этом году он наоборот упомянул погибшего военного и сотни массированных обстрелов. «Это не было выступление дипломата. Наоборот, в этой ситуации мягкая речь была бы странной, а эмоциональность украинского президента была воспринята западными партнерами скорее как искренность», — пишет «Украинская правда».

Продолжая анализировать речь президента Зеленского и его слова про, то, что «Украина не получила гарантий безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия и в последний раз требует от государств-гарантов конкретных решений», украинские СМИ в материалах в который раз возвращаются к будущему Будапештского меморандума. Однако, как пишет Украинская правда, слова Зеленского в Мюнхене проблемно восприняты не были, в тему для обсуждений они также не превратились. Как уточняет BBC, «после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе в 2014 году Киев неоднократно заявлял, что Россия нарушила этот международный договор. Но в Украине критикуют не только Москву, но и то, как своих обязательств придерживаются другие подписанты». Кроме того, пресса задается вопросом: смогла бы Украина возобновить ядерный потенциал и нужно ли это?

Финансовая поддержка Запада на фоне обостряющейся ситуации на востоке Украины также обсуждается в украинских СМИ. Как пишет Юлия Самаева в статье для «Зеркала недели», «Зеленский прав, когда говорит о том, что наши западные партнеры должны поддержать нас не только морально, но и финансово», однако отмечает, что «власть не очень осторожна с будущими угрозами и экономить, кажется, вообще не собирается». Как пишет газета, «Украина получила около 4,5 миллиардов долларов помощи», однако добавляет, что только с конца октября прошлого года «из-за нарастающих панических настроений в Украине отток частного капитала составил больше миллиарда долларов, дивидендов вывели из страны больше 3,5 миллиардов». Поэтому «только по этим двум позициям потери уже сравнялись с обещанной помощью».

Ситуация с паническими настроениями в украинском обществе усугубляется дезинформацией, количество которой за последние несколько дней утроилось. Российские СМИ и пресса оккупированных территорий тиражируют новости об обстрелах украинскими вооруженными силами их территории, «украшая» все фотографииями с эвакуированными жителями ОРДЛО. Украинская сторона все, безусловно, отрицает. Как пишет liga.net , «россиянам устроенную Кремлем эскалацию преподносят по старинке, в стиле “визиток Яроша” и “распятых мальчиков”: якобы это Украина готовит масштабное наступление, чтобы вернуть под контроль Донбасс». По мнению автора статьи, обстрелом Станицы Луганской, где один из снарядов пробил стену детского сада, «боевики фактически прервали “режим тишины” и перешли к сильнейшей военной эскалации на Донбассе».

Однако наиболее часто украинские СМИ задаются вопросом: что произойдет послезавтра, после того, как российские Совет Федерации и Госдума соберутся на заседания, начнется ли война? «Совет Федерации и Кремль могут принять решение про введение войск в ОРДЛО вместе с признанием республик и без него. Таким образом на линии разграничения могут оказаться не подконтрольные России формирования, а регулярная армия, как это было в 2014-2015 годах», — допускает «Донбасс Реалии». И резюмирует, что «риск большого конфликта возрастет».

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