Путин: «Решение по вопросу признания ЛНР и ДНР будет принято сегодня»

Президент Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности, на котором обсуждался вопрос признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных республик.

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В ходе заседания Путин сначала заслушал доклады руководителей силовых ведомств о текущей обстановке в Донбассе, а также главы МИДа о ходе переговоров — как с представителями западных стран, так и Украины.

В своих выступлениях все участники заседания возложили ответственность за сложившуюся ситуацию на США, НАТО и власти Украины, единогласно поддержали обращение парламента о признании ДНР и ЛНР, подчеркивая при этом, что медлить с принятием этого решения нельзя. При этом, глава СВР Сергей Нарышкин и вовсе закончил свое выступление словами о том, что он поддерживает включение ДНР и ЛНР в состав России, на что Путин напомнил, что предметом обсуждения является признание независимости самопровозглашенных республик, а не их включение в состав РФ.

Трансляция заседания длилась почти два часа. Официально эта трансляция была «прямой», однако, судя по часам министра обороны Сергея Шойгу, за прямую трансляцию была выдана запись — стрелки на циферблате часов Шойгу показывали на пять часов меньше реального московского времени.

Пмимо глав силовых ведомств с докладами выступили спикеры обеих палат парламента, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь Николай Патрушев. Владимир Путин заслушал их позиции по вопросу признания ДНР и ЛНР, поблагодарил их и пообещал принять решение сегодня же.

«Если сейчас Россия не получит каких-то неординарных ответов от Запада, то, вероятнее всего, ДНР и ЛНР будут признаны, а затем им будет оказана военная помощь в том или ином виде, что фактически будет означать превращение пока еще самопровозглашенных республик в военные протектораты России. То есть вопрос будет решен так же, как в свое время с Абхазией и Южной Осетией», — заявил главред сайта Carnegie.ru, политолог Александр Баунов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Прокомментировал ситуацию и Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Я надеюсь, что сегодня все же окончательного решения о признании ЛНР и ДНР принято не будет, и оно будет отложено до завершения новых переговоров Путина с Байденом. Потому что, если самопровозглашенные республики будут признаны Россией до этих переговоров, то, собственно, с Байденом разговаривать будет уже не о чем», — заявил он RFI. «Если же такое решение все же будет принято, — продолжил Кортунов, — это несомненно будет означать принятие новых санкций и признание России агрессором, посягнувшим на территориальную целостность другого государства. Также это изменит расклад политических сил в Украине, дав преимущество наиболее радикальным силам националистического толка. В то же время, признание ЛНР и ДНР наверняка приведет к снижению напряженности непоредственно в зоне конфликта, так как желающих вступать в открытое военное противостояние уже не с ополченцами самопровозглашенных республик, а с регулярными частями российской армии, без сомнения, будет гораздо меньше, если такие вообще найдутся», — пояснил Кортунов. «Впрочем, этим позитивные последствия признания ЛНР и ДНР фактически исчерпываются», — резюмировал он.

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