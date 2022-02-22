В Совбезе ООН прошло экстренное заседание после признания ДНР и ЛНР

Совет безопасности ООН вечером, 21 февраля, собрался на экстренное заседание после признания Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик». По итогам заседания представители США и Евросоюза осудили действия России. Китай призвал все стороны к дипломатическому решению конфликтов.

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С инициативой провести срочное заседание Совбеза ООН выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, а также лидер Украины Владимир Зеленский после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Франция осудила это решение и призвала принять европейские санкции в отношении России. Об этом в понедельник вечером сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Во время заседания представители стран-членов Совбеза призвали стороны конфликта на востоке Украины к миру и дипломатическому урегулированию противоречий. Западные страны выступили с резкой критикой действий России, признавшей независимость двух сепаратистских регионов Донбасса. США, Великобритания и Франция заявили о подготовке новых санкций против Москвы.

«Односторонние действия России только усиливают напряжение», — заявила постпред Ирландии Жеральдин Берн Нейсон. «[Россия] выбрала путь пересмотра [международного порядка] и конфронтации», — заявил посол Франции при ООН Николя де Ривьер. «Кто будет следующим» [на пути российских захватов], — задался вопросом представитель Албании Ферит Ходжа, осудив «нарушение международного права».

Постоянный представитель Китая при ООН не стал выступать с критикой действий Москвы, но призвал Россию и Украину «продолжать диалог» и «искать разумные решения проблем на основе равенства и взаимного уважения».

Посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что президент России Владимир Путин «порвал в клочья Минские соглашения», признав независимость ЛНР и ДНР. Россия предприняла те действия, о которых ранее предупреждал Вашингтон. США уверены, что Путин не собирается на этом останавливаться, а признание ДНР и ЛНР может стать «попыткой создать предлог для дальнейшего вторжения в Украину».

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица назвал решение российского президента «незаконным и нелегитимным». В Киеве это рассматривают как «односторонний выход России из Минских соглашений». «Политическое руководство России несет полную ответственность за результаты принятого решения», — заявил Кислица. Ранее об этом же говорил в своем обращении Владимир Зеленский.

«Это просто копии». Постпред Украины в ООН Сергей Кислица сравнил указ Путина о признании независимости ДНР и ЛНР с указом по Грузии 2008 года. pic.twitter.com/KcwiDWPFUM — RFI на русском (@RFI_Ru) February 22, 2022

Наконец, представитель России Василий Небензя заявил, что ЛНР и ДНР «объявили о своей независимости от Украины еще в 2014 году». По его словам, Украина «разговаривала со своими гражданами на востоке на языке пушек, стрельбы, угроз и обстрелов». Небензя заявил, что Киев не прислушался «к стремлениям жителей Донбасса и русскоязычных жителей страны».

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик». Он также поручил министерству обороны России обеспечить «осуществление вооруженными силами функций по поддержанию мира» на этих территориях. С осуждением действий России уже выступили Киев, Париж, Вашингтон и многие другие страны мира.

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