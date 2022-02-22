Репортаж RFI из Мариуполя: зачем Путин признал ЛНР и ДНР независимыми
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22 февраля, на следующий день после трансляции в эфире заседания российского Совета Безопасности по ЛНР и ДНР, мариупольцы объяснили собкору RFI Анастасии Беккио, зачем, по их мнению, Владимиру Путину нужно было признать эти образования независимыми.
Жители украинского Мариуполя внимательно следят за решениями руководства России в отношении признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской «республик». Мариуполь, крупнейший порт и город Приазовья, находится на юге Донецкой области, в двух десятках километров от линии раздела с Донбассом. Во время конфликта 2014 года новостные сводки говорили о Мариуполе как о возможной цели наступления подразделений армии ДНР. В тот же период из непризнанных республик в Мариуполь были переправлены лояльные к Киеву структуры управления. Мариупольцы объяснили собкору RFI Анастасии Беккио, как они понимают стратегию России.
У нас земля донбасская. Всё это — чтобы мы не вступили в НАТО, чтобы мы не вступили в ЕС, чтобы не были европейской страной, чтобы мы были колонией в России, были второсортные. Мы же гордые украинцы, свободная нация, а они нас всё время топчут.
Ну, для меня это — подтверждение Россией, что «да, мы оккупировали эти территории». Это и так уже всем очевидно. Но просто в Мариуполе даже не все могут вслух сказать, что у нас идет война с Россией. То есть, настроения разные есть.
Будет обострение. Зачем, если логически рассуждать, Путину сейчас нападать на Украину? Смысла нет. Чего он добьется? Установит здесь свою власть? Лояльным правительство больше никогда не будет. Мы уже Россией не будем. Ему надо просто обострить (напряженность). Это просто инструмент, рычаг давления. Ну, могут быть обстрелы, могут подойти под Мариуполь и начать стрелять по городу. Но я не думаю, что они пойдут на Киев, как там говорят. Для него, мне кажется, смысла не имеет.
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