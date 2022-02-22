Репортаж

Репортаж RFI из Мариуполя: зачем Путин признал ЛНР и ДНР независимыми

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Мариуполь на карте Украины © RFI

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22 февраля, на следующий день после трансляции в эфире заседания российского Совета Безопасности по ЛНР и ДНР, мариупольцы объяснили собкору RFI Анастасии Беккио, зачем, по их мнению, Владимиру Путину нужно было признать эти образования независимыми.