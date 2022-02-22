Российский парламент единогласно ратифицировал договоры о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР

Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации во вторник днем, 22 февраля, единогласно проголосовали за ратификацию договора о дружбе и взаимопомощи с Донецкой и Луганской «народными республиками». Владимир Зеленский назвал это решение юридической основой для новой агрессии России против Украины.

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Соглашения ратифицированы единогласно обеими палатами российского парламента. Кроме того, депутаты Госдумы приняли поправку, согласно которой соглашения вступят в силу незамедлительно. Обычная процедура предусматривает, что такого рода документы вступают в силу через десять дней после официального опубликования.

Договоры, заключенные с так называемыми ЛНР и ДНР, допускают размещение на их территории российских военных баз. В документах также говорится, что валютой на территории республик Донбасса будет российский рубль. Договоры заключили сроком на 10 лет с возможностью продления. Ранее в этот же день парламенты сепаратистских республик также ратифицировали эти договоры.

Открытым вопросом при этом остается то, в каких границах Россия признает Луганскую и Донецкую «народные республики». Разные члены парламента отвечали на этот вопрос по-разному. Не смог прояснить позицию властей и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Россия их признает «в тех границах, в которых они существуют и были провозглашены». Однако на уточнение журналистов, что это разные границы, он отвечать отказался.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что признание независимости так называемых «народных республик» Донбасса создает для России юридические основания для вооруженной агрессии против Украины. Это решение также нарушает двусторонние и многосторонние обязательства России и является «беспрецедентным вызовом для мира в целом».

Как сообщает немецкое издание Spiegel, Еврокомиссия разработала проект санкций против всех депутатов Госдумы, которые голосовали за признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Им будет запрещен въезд на территорию Евросоюза, их активы будут арестованы. Также правило свободной торговли ЕС с Украиной не будет распространяться на Донбасс.

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