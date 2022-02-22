Россия эвакуирует дипломатов из Украины, Совфед разрешил Путину использовать войска за границей

Совет Федерации дал согласие президенту России на использование вооруженных сил России за пределами страны в связи с ситуацией в Донбассе. Соответствующее постановление единогласно принято во вторник, 22 февраля, на внеочередном заседании верхней палаты парламента. Позже стало известно, что Россия эвакуирует своих дипломатов из Украины.

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«Совет Федерации постановляет дать согласие президенту РФ на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ на основе общепризнанных принципов и норм международного права. Общая численность формирований вооруженных сил РФ, районы их действий, стоящие перед ними задачи, сроки пребывания за территорией РФ определяются президентом РФ», — говорится в постановлении.

За это решение проголосовали 153 сенатора. Документ вступает в силу с момента его принятия. Как объяснила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Совет Федерации исходит из того, что в ДНР и ЛНР будут направлены миротворческие силы.

Сам президент Владимир Путин, выступая на пресс-конференции после переговоров со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, заявил, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей, когда они были в составе Украины. «Мы признали независимость этих республик, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и Конституцию. А в Конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», — ответил Путин.

Российский лидер также отметил, что «Минских соглашений» больше не существует. «Чего же их выполнять, если мы признаем независимость этих образований?» — отметил Путин, обвинив при этом в невыполнении соглашений Украину. Также он отметил, что не объявлял о немедленной отправке войск в Донбасс, и добавил, что прогнозировать ситуацию сейчас сложно.

Тем временем, министерство иностранных дел России объявило во вторник вечером об эвакуации дипломатов и сотрудников посольств и консульств из Украины. В заявлении внешнеполитического ведомства это объясняется «защитой жизни и безопасности» дипломатов и разгулом «русофобии».

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