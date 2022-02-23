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«Путин в точке невозврата»: жители украинского Мариуполя вышли на антивоенный митинг

Антивоенный митинг в Мариуполе вечером 22 февраля 2022. REUTERS - CARLOS BARRIA

Анастасия Беккио 4 мин

Для президента РФ сепаратистские «ДНР» и «ЛНР» не ограничиваются территориями, которые сегодня удерживают пророссийские силы. Только что признанные Москвой образования распространяются на всю Донецкую и Луганскую области, «в то время, когда они были в составе Украины», как заявил 22 февраля Владимир Путин. Это заявление создает угрозу для той части этих регионов, которую контролируют украинские власти, в частности, для 400-тысячного Мариуполя, где побывала корреспондент RFI Анастасия Беккио. Во вторник в центре приазовского города сотни человек собрались на антивоенную акцию под лозунгами «Слава Украине» и «Россия — страна-агрессор».