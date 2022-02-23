«Путин в точке невозврата»: жители украинского Мариуполя вышли на антивоенный митинг
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Для президента РФ сепаратистские «ДНР» и «ЛНР» не ограничиваются территориями, которые сегодня удерживают пророссийские силы. Только что признанные Москвой образования распространяются на всю Донецкую и Луганскую области, «в то время, когда они были в составе Украины», как заявил 22 февраля Владимир Путин. Это заявление создает угрозу для той части этих регионов, которую контролируют украинские власти, в частности, для 400-тысячного Мариуполя, где побывала корреспондент RFI Анастасия Беккио. Во вторник в центре приазовского города сотни человек собрались на антивоенную акцию под лозунгами «Слава Украине» и «Россия — страна-агрессор».
Свое присутствие на акции объяснил корреспонденту RFI мариупольский предприниматель Дмитрий Чечера.
Все надеялись, что Путин не признает эти [сепаратистские] “республики” и что какой-то баланс, вот этот шаткий мир все-таки останется. Но нет, он пошел дальше. К чему это приведет, время покажет. Более чем уверен, что и вооруженные силы, и мариупольцы встанут единым фронтом и не пропустят врага дальше Мариуполя.
Предприниматель Дмитрий Чечера
Волонтер Татьяна Загрунина пришла на митинг с плакатом «Мариуполь — это Украина».
Я хочу, чтобы Путин наконец успокоился и ушел с нашей земли. Чтобы засел в своей берлоге — и не вылезал со своей России.
Волонтер Татьяна Загрунина
На акции в Мариуполе студент Виктор Зарубин в интервью корреспонденту RFI отметил единство украинского общества в условиях нависшей над страной российской угрозы.
Мы собрались для того, чтобы выразить поддержку Украине, показать единство украинского общества, в частности города Мариуполя. Мы сплотились перед лицом агрессора и уверены в своих действиях.
Признание Путиным независимости «ДНР» и «ЛНР» Виктор Зарубин назвал «точкой невозврата» для российского правителя.
Это означает выход из Минских соглашений, это очередной акт агрессии России против Украины. Это демонстрация [Москвой] своей силы, своего такого гопнического подхода. Но мы готовы этому сопротивляться. Мы дадим достойный отпор. Для нас это не стало такой страшной неожиданностью. Но после 8 лет продолжающейся агрессии это меняет историю в обратную сторону. Это точка невозврата — признание террористических организаций в Украине, на территории суверенной страны — это точка невозврата для Путина.
Студент Виктор Зарубин
Участник антивоенной акции в Мариуполе Виктор Зарубин надеется, что у нынешнего кризиса будет все-таки невоенный выход.
Украинское руководство все еще надеется на мирное урегулирование — дипломатическим, санкционным давлением, путем переговоров с европейскими лидерами. Ожидается сильное санкционное давление [на РФ] со стороны Европы. Вот уже приостановили сертификацию “Северного потока – 2”. Я надеюсь, что это будет иметь для России экономические последствия и отобьет у нее желание продолжать эту агрессию. Мне хочется так думать. Просто я в это верю. Но если войны будет не избежать, то сдаваться и капитулировать никто не будет. Ни пяди украинской земли больше никто без боя не оставит.
Часовую речь, которой Путин предварил объявление своего решения признать «ДНР» и «ЛНР», Виктор Зарубин прослушал и поделился своей оценкой.
Нес полную ахинею, псевдоисторические факты. Утверждал, что Украину создали коммунисты, что является, конечно, полным бредом. Украина существовала, конечно, задолго до коммунистов. Ну. Нес полный бред, пытался продвинуть свою парадигму, свои мысли навязать. Но, конечно же, они абсолютно абсурдные — и мы это понимаем. Украинские зрители это понимают.
Виолетта Тарасенко, видеомонтажер, считает серьезной угрозу, нависшую над украинским Мариуполем.
А что еще нам остается делать, когда президент соседней страны говорит, что моего государства не существует, что его придумал какой-то человек. В общем, вроде ситуация пока тихая, но мы хотим показать, что Мариуполь — это украинский город, и тут никакая не ДНР и уж точно не Россия. Сейчас же, я подозреваю, что Россия вводит уже войска на территорию Донецкой области. Я считаю, что может быть серьезная угроза Мариуполю, потому что они же считают, что Мариуполь оккупирован украинской армией. Это же Донецкая область, а они хотят всю Донецкую область себе. Но я сомневаюсь, что так получится у них.
Видеомонтажер Виолетта Тарасенко
У жительницы Мариуполя есть лишь острожная надежда на то, что санкционное давление Запада на Кремль станет для Путина серьезным сдерживающим фактором.
Я думаю, что уже вообще не стоит вопрос сохранения российской экономики. Я считаю, что Путин хочет себя в историю как какого-то императора внести. Поэтому он уже придумал какую-то свою историю себе — и рассказывает ее своим подчиненным. Очень жаль, что россияне ничего за 20 лет не смогли с этим сделать. Их-то больше явно больше, чем чиновников и полицейских!
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