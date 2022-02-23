Украина вводит режим ЧП и рекомендует своим гражданам покинуть Россию

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 23 февраля поддержал решение о срочном введении чрезвычайного положения на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей. Это решение должна утвердить Верховная Рада. Ранее в эту среду МИД Украины призвал украинских граждан немедленно покинуть территорию России и воздержаться от поездок в эту страну. 23 февраля в Украине начался призыв на военную службу резервистов.

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Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в эту среду на брифинге, что СНБО поддержал введение чрезвычайного положения на всей территории страны — кроме Донецкой и Луганской областей. Теперь решение СНБО передано на утверждение Верховной Рады Украины, которая должна проголосовать в течение 48 часов.

По словам Данилова, чрезвычайное положение должно быть введено на 30 дней, затем при необходимости президент Украины сможет продлить его еще на 30 дней. Глава СНБО отметил, что в разных регионах ограничения в связи с чрезвычайным положением могут быть разными.

«В зависимости от того, насколько будут считать целесообразным введение тех или иных мер (которые прописаны в законодательстве о правовом режиме чрезвычайного положения), областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной власти, будут принимать те или иные решения», — цитирует УНИАН заявление Данилова. Глава СНБО уточнил, что речь может идти об усилении охраны порядка и ключевых жизненно важных объектов, об ограничении движения транспорта, а также о проверке документов.

Данилов также объяснил, что в Донецкой и Луганской областях страны идет операция Объединенных сил, поэтому там действует особый правовой режим.

Отвечая на вопрос о вероятности нападения России, глава СНБО указал: «Нас этим вторжением постоянно пугают. Подчеркиваю, что мы четко осознаем все процессы, которые происходят (…) В случае вторжения на территорию нашей страны сразу будет введено военное положение, и все будут проинформированы».

23 февраля в Украине начался призыв на военную службу резервистов, граждан от 18 до 60 лет (офицеров, а также рядовой и сержантский состав). Накануне президент Владимир Зеленский издал соответствующий указ после решения РФ ввести войска в сепаратистские районы Донбасса и признания Москвой независимости «ДНР» и «ЛНР». Зеленский отметил, что речь идет о гражданах, отнесенных к оперативному резерву. Пока нет необходимости во всеобщей мобилизации, — указал украинский президент. 23 февраля глава СНБО Данилов пояснил, что на первых порах планируется призвать 36 тысяч человек (это в основном те, кто уже побывал в зоне боевых действий на востоке страны).

Утром в среду, 23 февраля, МИД Украины призвал украинцев воздержаться от поездок в Россию, а тем, кто уже находится в РФ, порекомендовал немедленно покинуть ее территорию.

«В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, среди прочего, может привести к существенному ограничению возможностей оказания консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в РФ, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию», — сказано в заявлении украинского дипведомства.

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