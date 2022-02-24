Главы государств и правительств, представители международных организаций отреагировали на военную агрессию Россию в отношении Украины. Президент Украины Владимир Зеленский приступил к формированию «антипутинской коалиции». НАТО готовится к саммиту, намеченному на пятницу. Правительства европейских стран собирают антикризисные встречи.

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В четверг, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, что после общения с президентом США Джо Байденом, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, главой Евросовета Шарлем Мишелем, президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном приступил к формированию антипутинской коалиции.

Президент США Джозеф Байден заяил, со своей стороны, что намерен встретиться с G7, чтобы наметить меры в отношении РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил «безрассудное и неспровоцированное нападение» России на Украину, предупредив, что оно поставило под угрозу «бесчисленное количество» жизней. «В очередной раз, несмотря на наши неоднократные предупреждения и наши неустанные дипломатические усилия, Россия выбрала путь агрессии против суверенной и независимой страны», — говорится в заявлении. «Союзники по НАТО соберутся вместе, чтобы справиться с последствиями агрессивных действий России. Мы вместе с украинским народом в это страшное время. НАТО сделает все возможное, чтобы защитить и защитить всех союзников», — добавил Столтенберг.

Саммит НАТО в формате видеоконференции намечен на пятницу. НАТО активизировало свои оборонные планы по развертыванию дополнительных сил в странах-членах Восточной Европы. По словам Столтенберга, у НАТО нет войск в Украине и нет планов по их размещению.

Глава НАТО призвал Россию немедленно прекратить военную операцию и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Европа

Лидеры ЕС проведут сегодня экстренное заседание для обсуждения дальнейших санкций, которые затронут стратегические секторы экономики России. «Мы сталкиваемся с беспрецедентным актом агрессии со стороны России против суверенного, независимого государства. Цель России — не только Донбасс, не только Украина, ее цель — стабильность в Европе и весь междунароный мировой порядок. И мы возлагаем отвественность за это на президента Путина», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам фон дер Ляйен, ЕС планирует затронуть санкциями стратегические секторы российской экономики, заблокировать доступ к важным для России технологиям и рынкам, заморозить российские активы в ЕС и лишить российские банки доступа к европейским финансовым рынкам.

Ранее Урсула фон дер Ляйен выпустила совместное заявление с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. «Мы самым решительным образом осуждаем беспрецедентную военную агрессию России по отношению к Украине. Своими ничем не спровоцированными и необоснованными военными действиями Россия грубо нарушает международное законодательство и ставит под угрозу европейскую и глобальную безопасность и стабильность», — говорится в совместном документе, в котором вновь подчеркивается европейская поддержка Украине.

Представители ЕС призвали российские власти «немедленно прекратить враждебные действия, вывести военные силы из Украины и полностью уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». «Подобному использованию силы нет места в XXI векек», — говорится в заявлении.

Европейский Союз по запросу Киева активирует группу экспертов по кибербезопасности, чтобы помочь Украине отразить кибератаки из России, пишет «Украинская правда», ссылаясь на заместителя министра обороны Литвы Маргириса Абукевичюса.

«В ответ на запрос Украины Литва, Нидерланды, Польша, Эстония, Румыния, Хорватия активируют Силы быстрого реагирования в киберпространстве для помощи украинским институтам в борьбе с растущими киберугрозамиа, — написал он в Twitter. Речь идет о 10 экспертах по кибербезопасности из шести европейских стран. Это первый случай развертывания программы оборонного сотрудничества ЕС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с речью из Елисейского дворца, сказав что «Франция поддерживает Украину» и назвал происходящее «поворотным моментом в истории Европы», пообещав России «хладнокровный ответ».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвал заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra. Джонсн намерен выступить в британском парламенте и обратиться к нации. «Это катастрофа для нашего континента, — написал он в твиттере. — Я проведу разговор с лидерами Большой семерки и призываю провести срочную встречу лидеров НАТО как можно быстрее».

Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что правительство собирается на срочную антикризисную встречу. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц провел переговоры с президентом Украины Зеленским и заверил его в «полной солидарности».

Украина, Польша и Литва в совместном заявлении президентов Анджея Дуды и Гитанаса Науседы с президентом Украины Зеленским в среду, 23 февраля, заявили, что Украина заслуживает статуса кандидата в члены Европейского союза, и что обе страны поддержат ее в этом. «Подчеркиваем, что, учитывая значительный прогресс в реализации Соглашения об ассоциации и внутренних реформ, а также текущие вызовы безопасности, Украина заслуживает статуса кандидата в члены ЕС, и Литва и Польша будут поддерживать Украину в достижении этой цели», — говорится в совместной декларации трех президентов

Литва ввела чрезвычайное положение в стране в связи с вторжением российских войск в Украину. После заседания Государственного совета обороны президент Литвы Гитанас Науседа обратился к Владимиру Путину. «Сегодня утром началась жестокая, масштабная, хорошо спланированная агрессия против украинского государства. Россия приступила к осуществлению своего плана по уничтожению соседнего, независимого и европейского государства. […] Еще можно остановить начатое, вернуться к миру, избежать гибели многих невинных людей», — сказал он.

Польша потребовала задействовать статью 4 договора НАТО, которая предусматривает, что страны-члены могут доводить до сведения Североатлантического совета любой вопрос, касающийся, в частности, безопасности страны-члена.

Ранее глава Эстонии Алар Карис призвал держать двери в ЕС и НАТО открытыми для вступления Украины и пообещал помочь Киеву в наращивании военной мощи.

Президент Чехии Милош Земан подверг критике военные действия РФ на Украине и призвал отключить РФ от системы SWIFT в телеобращении к гражданам. «Несколько дней назад я сказал, что русские не сумасшедшие и что они не нападут на Украину, я признаю, что был неправ. Нерациональное решение руководства Российской Федерации нанесет значительный ущерб самому российскому государству. Я считаю, что пора прибегнуть к гораздо более жестким санкциям, чем планировалось изначально, и я имею в виду, в частности, санкции в отношении так называемой SWIFT, представляющей собой международную банковскую сеть, что означало бы исключение Российской Федерации из платежной системы», — сказал президент Чехии.

Молдова закрыла свое воздушное пространство в связи с вторжением российских войск в Украину.

Реакции в мире

Турция призвала Россию прекратить «несправедливое и незаконное» вмешательство. «Это серьезное нарушение международного права», — сказано в пресс-релизе турецкого МИДа. Там также говорится, что Турция «выступает против любого изменения границы с применением оружия».

Южная Корея не намерена оказывать Украине военную помощь, но присоединится к международным экономическим санкциям против России после ее «вооруженного вторжения» в Украину, заверил в четверг президент Мун Чжэ Ин. «Суверенитет, территориальная целостность и независимость Украины должны быть гарантированы», — сказал он.

Китай призвал все стороны конфликта к «сдержанности» и заявил, что «внимательно следит за ситуацией». «Мы призываем все стороны проявлять сдержанность, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля», — заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин. Хуа Чуньин отказалась назвать российскую военную операцию «вторжением». «Украинский вопрос имеет очень сложный исторический контекст», который «является результатом совокупного действия различных факторов», — сказала она.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что война не является «решением», но в очередной раз обвинил конфликт в «провокациях» НАТО.

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