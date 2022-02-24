Второй день вторжения российских войск в Украину. Онлайн

В ночь на четверг, 24 февраля, Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Одновременно стали поступать сообщения об взрывах и стрельбе в разных городах Украины. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины и о всеобщей мобилизации. RFI следит онлайн за развитием событий.

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01:33 Хакерская группа Anonymous объявила, что объявляет «кибервойну» российским властям. Об этом хакеры сообщили в своем твиттере. В сообщении также говорится, что им удалось обрушить сайт RT.

Хакерская группа Anonymus объявила "кибервойну" российским властям в связи с вторжением в Украину. © twitter

01:22 Нью-йоркский концертный зал Карнеги-холл объявил, что выступления российского дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева, которые должны были состояться на этой неделе, отменены. Речь идет о трех выступлениях — с 25 по 27 февраля. Американские и французские СМИ называют Гергиева «близким другом Путина». Ранее Денис Мацуев снялся в агитролике за обнуление сроков Путина и неоднократно выступал в поддержку политики президента.

Миланский оперный театр «Ла Скала» и мэр города Джузеппе Сала потребовали от дирижера Валерия Гергиева четко определить свою позицию в отношении российской военной агрессии в Украине. В марте Гергиев должен был ставить на сцене театра «Пиковую даму». Мэр Милана заявил, что дирижер Гергиев должен осудить спецоперацию на Украине и призвать к мирному разрешению ситуации, чтобы продолжить сотрудничество с театром. Об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA.

00:53 Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Киев вошли диверсионные группы РФ, и Россия планирует убить главу государства. «Имеем информацию о том, что в Киев вошли диверсионные группы врага. Поэтому я очень прошу киевлян: будьте внимательны, соблюдайте правила комендантского часа», — сказал он. Украинский лидер также сказал, что его обозначили как «цель номер один. Мою семью – как цель номер два. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства». При этом он сообщил, что вместе с семьей остается в Киеве. Местонахождение президента содержится в тайне.

00:47 Президент Украины Зеленский сообщил, что в результате в результате российской военной операции погибли 137 украинских граждан, из них 10 офицеров. Он отдельно упомянул пограничников, погибших на острове Змеиный. Им будет присвоено звание Героя Украины посмертно.

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