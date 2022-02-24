Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «Президент Путин возвращает войну в Европу»

«Мы сталкиваемся с беспрецедентным актом агрессии со стороны России против суверенного, независимого государства. Цель России — не только Донбасс, не только Украина, ее цель — стабильность в Европе и весь междунароный мировой порядок. И мы возлагаем отвественность за это на президента Путина», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Лидеры ЕС проведут сегодня экстренное заседание для обсуждения дальнейших санкций, которые затронут стратегические секторы экономики России.

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«Президент Путин возвращает войну в Европу», — заявила в четверг, 24 февраля, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы знаем, что миллионы россиян не хотят войны. Президент Путин пытается вернуться во времена Российской империи. Но поступая так, он ставит под угрозу будущее граждан России. Мы не позволим президенту Путину разрушить архитектуру безопасности, которая на протяжении десятилетий дает Европе мир и стабильность», — отметила глава Еврокомиссии.

We call on Russia to immediately stop the violence and to withdraw its troops from Ukraine's territory.



In these dark hours, the European Union stands together with Ukraine and its people.



Read full President @vonderleyen's speech → https://t.co/v8RIHNi8nJ — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) February 24, 2022

Ранее она написала в твиттере, что в ближайшее время Евросоюз представит новый пакет санкций. Лидеры ЕС проведут сегодня экстренное заседание для обсуждения кризиса и дальнейших ограничительных мер. В заявлении уточняется, какие сферы попадут под ограничения. По словам европолитика, ЕС планирует затронуть санкциями стратегические секторы российской экономики, заблокировать доступ к важным для России технологиям и рынкам, заморозить российские активы в ЕС и лишить российские банки доступа к европейским финансовым рынкам.

Russian forces invaded Ukraine, a free and sovereign country.



We condemn this barbaric attack, and the cynical arguments used to justify it.



Later today we will present a package of massive, targeted sanctions.

https://t.co/AHtTVEvHgV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022

Ранее Урсула фон дер Ляйен выпустила совместное заявление с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. «Мы строжайше осуждаем беспрецедентную военную агрессию России по отношению к Украине. Своими ничем не спровоцированными и необоснованными военными действиями Россия грубо нарушает международное законодательство и ставит под угрозу европейскую и глобальную безопасность и стабильность», — говорится в совместном документе, в котором вновь подчеркивается европейская поддержка Украине.

Представители ЕС призвали российские власти «немедленно прекратить враждебные действия, вывести военные силы из Украины и полностью уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». «Подобному использованию силы нет места в XXI векек», — говорится в заявлении.

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