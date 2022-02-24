Корреспондент RFI об обстановке в Киеве
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Центр город опустел, метро работает бесплатно, поскольку его планируют использовать в качестве бомбоубежища, большие очереди на заправках, в магазинах, пробки на выезд в западную часть Украины — рассказывает корреспондент RFI, находящийся в Киеве.
Сегодня жителей Киева буквально разбудили сообщения о бомбардировках, о нападении со стороны России. Почти у каждого, кто здесь находится в Киеве, есть родственники в других городах. Их буквально разбудили звонки. Около 5-6 утра, несмотря на то, что в Киеве была еще ночь, было светло, как днем, потому что во всех окнах горел свет.
Включение корреспондента RFI из Киева
Пробки на дорогах в Киеве 24 февраля. Жители украинской столицы покидают город. pic.twitter.com/psOxqIBCW2— RFI на русском (@RFI_Ru) February 24, 2022
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