Корреспондент RFI об обстановке в Киеве

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Пробка на выезд из Киева в западную часть Украины.
Пробка на выезд из Киева в западную часть Украины. REUTERS - VALENTYN OGIRENKO
RFI

Центр город опустел, метро работает бесплатно, поскольку его планируют использовать в качестве бомбоубежища, большие очереди на заправках, в магазинах, пробки на выезд в западную часть Украины — рассказывает корреспондент RFI, находящийся в Киеве.

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Сегодня жителей Киева буквально разбудили сообщения о бомбардировках, о нападении со стороны России. Почти у каждого, кто здесь находится в Киеве, есть родственники в других городах. Их буквально разбудили звонки. Около 5-6 утра, несмотря на то, что в Киеве была еще ночь, было светло, как днем, потому что во всех окнах горел свет.

Включение корреспондента RFI из Киева

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