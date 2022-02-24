Корреспондент RFI об обстановке в Киеве

Сегодня жителей Киева буквально разбудили сообщения о бомбардировках, о нападении со стороны России. Почти у каждого, кто здесь находится в Киеве, есть родственники в других городах. Их буквально разбудили звонки. Около 5-6 утра, несмотря на то, что в Киеве была еще ночь, было светло, как днем, потому что во всех окнах горел свет.