В Украине сообщили о гибели пограничников на островке Змеиный, отказавшихся сдаться оккупационным силам

Погранслужба Украины заявила, что российские оккупационные войска захвали крохотный остров Змеиный в Черном море, относящийся к Одесской области. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что погибли все пограничники, защищавшие остров. Советник главы МВД Украины выложил аудиозапись, где украинские пограничники отказываются сдаться.

Реклама Читать далее

Как сообщила погранслужба Украины, утром 24 февраля к Змеиному подошли две «нераспознанные цели». От находившихся на крохотном острове военнослужащих потребовали сдаться. Служба выложила аудиозапись, где российские оккупанты обращаются к украинским пограничникам:

Вы находитесь в полной изоляции, в зоне поражения оружия. В случае сопротивления будете уничтожены. Шансы выжить равны нулю. Подумайте о своих детях, близких, которым вы нужны, которые вас любят и ждут дома живыми и здоровыми. Это скоро закончится, и вы продолжите свою привычную жизнь. Примите верное решение, останьтесь живыми. Для этого достаточно сообщить по каналам связи, на 16-м канале, о намерении сотрудничать, прекратить работу РЛС и средств связи, построиться и сложить оружие, действовать согласно дальнейшим указаниям.

Позднее ведомство сообщило, что украинские пограничники мужественно держали оборону, подвергшись обстрелу российских оккупантов. «После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов инфраструктура на острове разрушена. Кроме того, связь с пограничниками, которые находились на острове вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины, утрачена. По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен», - говорится в сообщении погранслужбы.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в результате ракетно-артиллерийского удара российских сил на Змеином погибли 13 украинских пограничников. Геращено выложил соответствующую аудиозапись, где слышно, как российские оккупационные войска предлагают сдаться украинским военным:

«Я – русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар». С украинской стороны на это ответили: «Русский военный корабль, иди на х**». Подтверждения подлинности аудиозаписи нет.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что на Змеином погибли все защищавшие его пограничники. Всем им будет присвоено звание Героев Украины посмертно.

Позднее представитель минобороны РФ заявил, что «в районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались (…) 82 украинских военнослужащих». О гибели украинских пограничников представитель минобороны РФ не упомянул.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться