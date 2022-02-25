Зеленский: ночью российские войска пойдут на штурм

Украинские власти ожидают штурма со стороны российских войск в ночь с пятницы на субботу, заявил Владимир Зеленский в видеообращении к нации.

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Эта ночь будет тяжелее, чем день. Россия пойдет на штурм, заявил президент Украины.

«Должен сказать абсолютно откровенно: эта ночь будет тяжелее, чем день. Под ударом много городов нашего государства: Чернигов, Сумы, Харьков... на Донбассе, города юга Украины. Особенное внимание — Киеву. Нельзя потерять столицу», — заявил Владимир Зеленский.

«В эту ночь враг применит все имеющиеся у них силы, чтобы сломать наше сопротивление — подло, жестко и не по-человечески. Этой ночью они пойдут на штурм. Все мы должны понимать, что нас ждет. Этой ночью мы должны выстоять. Судьба Украины разрешается именно сейчас», — продолжил он.

Он призвал всех гражданских к осторожности и взаимопомощи. При любой опасности следует уходить в укрытие, подчеркнул президент. Всех перешедших к сопротивлению он призвал останавливать врага везде, где возможно. Он в частности призвал «сжигать вражескую технику».

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