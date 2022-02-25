Макрон считает необходимым оставить «открытый путь» для диалога с Москвой

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости оставить «открытый путь» для диалога с Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в четверг вечером, 24 февраля, в Брюсселе по итогам саммита ЕС и после телефонного звонка российскому президенту.

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Говоря о подробностях телефонного разговора с хозяином Кремля, Макрон сообщил, что это был «откровенный, прямой и быстрый обмен мнениями». «Я считаю своим долгом, […] осуждая, санкционируя, продолжать действовать, оставляя этот путь открытым, чтобы в тот день, когда условия будут выполнены, мы могли добиться прекращения боевых действий», — сказал Макрон после саммита ЕС в Брюсселе.

При этом президент Франции выразил сожаление по поводу «двуличия» Кремля. Незадолго до того, как Россия вторглась в Украину, «мы еще обсуждали детали реализации Минских соглашений. Так что да, это было двуличие, это был преднамеренный, сознательный выбор президента Путина начать войну, когда мы еще могли договориться о мире», — сказал он.

Французский лидер пообещал сделать выводы из того, что Путин решил пересмотреть европейскую историю и «вернуть нас к логике империи и конфронтации», «попрать все принципы, лежащие в основе международного права». Для этого, объяснил Макрон, Франция намерена ускорить отправку своих военных в Румынию в рамках миссии НАТО, а также усилить свой контингент в Эстонии для защиты балтийского неба.

Кроме того, Франция намерена «и дальше поставлять Украине военную и вспомогательную технику», — добавил Эмманюэль Макрон. Наконец, по вопросу о беженцах Эммануэль Макрон пообещал оказать помощь и заверил, что «мы будем делать это как европейцы, слаженно, ответственно и сплоченно», — заявил глава государства.

Ранее Эмманюэль Макрон провел экстренное заседание Совета обороны и национальной безопасности Франции в связи с началом войны России против Украины и выступил с обращением к нации. В четверг вечером Макрон прибыл в Брюссель на саммит Евросоюза.

По итогам саммита лидеры 27 европейских стран согласовали пакет санкций против Москвы, который затронет банковскую сферу, нефтяную, оборонную промышленность, ЕС запретит продавать российским авиакомпаниям новые самолеты и введет визовые ограничения для бизнеса и дипломатов.

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