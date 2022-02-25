Министры Франции: Путин хочет «стереть Украину с карты государств», цель ЕС — поставить на колени экономику РФ

Путин ведет «тотальную войну» в Европе, хочет «стереть Украины с карты государств» и окажется изгоем в международном сообществе. Одобренные накануне европейские санкции призваны «удушить функционирование России». Франция готова оказать помощь Владимиру Зеленскому. Об этом 25 февраля заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Министр экономики Франции подчеркнул, что цель Европейского союза — «поставить на колени» российскую экономику.

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«Это тотальная война. Президент Путин выбрал войну, массивное наступление, он решил стереть Украину с карты государств», — заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан утром в пятницу, 25 февраля, в эфире радиостанции France Inter.

«Донбасс был только предлогом. Чего хотел Путин, так это подчинения Украины», — заявил он. По словам главы МИД Франция Путин намерен продолжить свое нападение на Украину, вопреки призывам прекратить войну, чтобы воплотить до конца свои намерения, подчеркнул он.

Владимир Путин «сеет войну» и «переписывает историю», находясь в «авторитарном дрейфе». «Он станет изгоем международного сообщества, он окажется изолирован в этом мире», — сказал Ле Дриан.

Он также отметил, что «центральным элементом» сейчас является безопасность президента Зеленского, Франция в случае необходимости готова оказать ему помощь.

«Мы опасаемся дальнейшего», — сказал он в ответ на вопрос о возможном продолжении российского наступления в Грузии и Молдове.

«Я не уверен, что президент Путин в должной степени оценил масштаб одобренных вчера санкций. Речь идет об удушении функционирования России. Объявленный пакет мер впечатляет, мы никогда такого не видели», — подчеркнул Ле Дриан.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что ЕС желает «обрезать все связи между Россией и мировой финансовой системой». «Наша цель — поставить на колени российскую экономику», — заявил он. Ле Мэр добавил, что Россия с экономической точки зрения имеет второстепенное значение для Франции, отвечая на вопрос о возможных последствиях для французской экономики.

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