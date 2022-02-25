ООН: в Украине погибли минимум 25 мирных жителей, раненых больше 100

Разрушенное здание в Киеве, 25 февраля 2022 г.

Минимум 25 мирных жителей погибли в Украине, еще минимум 102 человека получили ранения в результате бомбардировок и авиаударов с начала российского нападения на страну. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Реклама Читать далее

В ООН отмечают, что это приблизительные данные, и реальное число жертв и пострадавших может быть больше.

По данным ООН, по меньшей мере 100 тысяч человек в Украине покинули свои дома, тысячи покинули страну, направившись в Молдову, Румынию, Польшу. Отмечается, что в некоторых регионах начинает не хватать топлива, наличных денег и медоборудования.

До пяти миллионов человек могут покинуть Украину и стать беженцами из-за российского нападения, полагают в ООН.

Накануне президент Ураины Владимир Зеленский заявлял, что за первый день российского вторжения погибли 137 украинских военнослужащих, 316 получили ранения.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться