Папа Римский лично посетил российское посольство, чтобы выразить обеспокоенность

Папа Римский Франциск, несмотря на проблемы со здоровьем, лично посетил российское посольство при Ватикане, чтобы выразить свою обеспокоенность в связи с войной в Украине. Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на директора зала печати Святого Престола Маттео Бруни.

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Отмечается, что визит Папы Римского в российское посольство продлился более получаса.

В среду понтифик призвал «уберечь мир от безумия войны» и говорил о том, что испытывает «сильную боль в сердце» из-за роста напряженности.

Накануне в Ватикане выражали надежду, что «есть еще время для доброй воли и пространство для переговоров», несмотря на то, что Владимир Путин уже объявил Украине войну.

Сегодня зал печати сообщал, что из-за острой боли в колене Папа Франциск не сможет отправиться во Флоренцию 27 февраля и совершить богослужение Пепельной среды 2 марта.

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