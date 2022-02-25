Папа Римский лично посетил российское посольство, чтобы выразить обеспокоенность
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Папа Римский Франциск, несмотря на проблемы со здоровьем, лично посетил российское посольство при Ватикане, чтобы выразить свою обеспокоенность в связи с войной в Украине. Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на директора зала печати Святого Престола Маттео Бруни.
Отмечается, что визит Папы Римского в российское посольство продлился более получаса.
В среду понтифик призвал «уберечь мир от безумия войны» и говорил о том, что испытывает «сильную боль в сердце» из-за роста напряженности.
Накануне в Ватикане выражали надежду, что «есть еще время для доброй воли и пространство для переговоров», несмотря на то, что Владимир Путин уже объявил Украине войну.
Сегодня зал печати сообщал, что из-за острой боли в колене Папа Франциск не сможет отправиться во Флоренцию 27 февраля и совершить богослужение Пепельной среды 2 марта.
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