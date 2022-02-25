УЕФА лишил Петербург финала Лиги чемпионов. Матч пройдет во Франции

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес финал Лиги чемпионов сезона 2021-2022 из Санкт-Петербурга во французский Сен-Дени в связи с нападением России на Украину.

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Финальный матч еврокубка состоится на стадионе «Стад де Франс» в парижском пригороде Сен-Дени.

«УЕФА хотел бы выразить свою благодарность президенту Французской Республики Эмманюэлю Макрону за его личную поддержку и приверженность переносу самой престижной игры европейского клубного футбола во Францию во время беспрецедентного кризиса. Вместе с правительством Франции УЕФА будет в полной мере поддерживать усилия заинтересованных сторон по обеспечению спасения футболистов и их семей в Украине, столкнувшихся с ужасными человеческими страданиями, разрушениями, вынужденным перемещением людей», — говорится в заявлении УЕФА.

Футбольные союзы Польши, Чехии и Швеции отказались отправлять свои сборные для участия в матчах за выход в ЧМ-2022.

Тем временем международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила проведение оставшихся соревнований сезона-2021/22, планировавшихся в России.

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