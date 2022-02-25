Эрдоган: НАТО и ЕС недостаточно решительны и не оказывают Украине «настоящей помощи»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО «должен был принять более решительные меры» и обвинил Европу в «недостаточной решительности» на фоне путинского вторжения в Украину. Его цитирует AFP.

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«НАТО должен был принять более решительные меры. Европе не хватается решительности в ее подходе. Они ограничиваются советами Украине и высказыванием своего мнения без того, чтобы оказать Украине настоящую помошь», — подчеркнул Эрдоган.

«Как сказал (президент Украины Владимир) Зеленский, это не соответствует дружеским и солидарным отношениям», — добавил Эрдоган, который 25 февраля должен принять участие в саммите НАТО.

Президент Турции резко осудил нападение России на Украину, назвав его неприемлемым «ударом по миру и региональной стабильности».

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