Война в Украине: главные новости на утро 26 февраля

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине, российская армия приступила к масштабным обстрелам украинских городов. Одновременно началось вторжение по нескольким направлениям. RFI в режиме онлайн-трансляции следит за развитием событий. В этом обзоре мы собрали главные новости за прошедшую ночь.

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Бои в Киеве и Киевской области

В пятницу вечером президент Украины Владимир Зеленский предупредил сограждан, что ночью российские войска пойдут на штурм Киева. «Должен сказать абсолютно откровенно: эта ночь будет тяжелее, чем день. Под ударом много городов нашего государства: Чернигов, Сумы, Харьков… на Донбассе, города юга Украины. Особенное внимание — Киеву. Нельзя потерять столицу», — заявил Зеленский.

Всю ночь очевидцы сообщали о взрывах в разных частях города и уличных боях. Бои шли на правом берегу Днепра, в районе Шулявки и зоопарка, а также на левом — возле ТЭЦ-6 в районе Троещина. Вооруженные силы Украины сообщили, что отбили нападение на одну из воинских частей в Киеве на проспекте Победы. Всю ночь в городе периодически включались сирены воздушной тревоги. Ракета попала в жилой дом в районе аэропорта Жуляны. К утру секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что город на 100% остается под контролем Украины.

Ожесточенные бои шли также в городе Васильков Киевской области. Как рассказала мэр города Наталья Баласинович, уличные бои были на улице Декабристов, в самом центре города. Из Киева в Васильков были переброшены силы 40-й бригады Вооруженных сил Украины. Украинские ПВО сбили военно-транспортный ИЛ-76 с российскими десантниками. К утру мэр Василькова сообщила, что военные отстояли город от российской атаки.

Сводки о потерях

Российские и украинские военные ведомства опубликовали также данные о потерях противника на утро 26 февраля. По заявлению Генштаба Украины, российские вооруженные силы потеряли 14 самолетов, восемь вертолетов, 102 танка 536 боевых бронированных машин, 15 пушек, один ЗРК «Бук». Российская армия потеряла более 3,5 тысяч солдат убитыми и почти 200 пленных. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков о потерях с российской стороны ничего не сообщил. По его данным, российский ВМФ уничтожил восемь украинских катеров, российские военные поразили 821 объект военной инфраструктуры, в том числе 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300 и «Оса», 48 радиолокационных станций, сбили семь украинских самолетов, семь вертолетов, девять летательных аппаратов, уничтожили 87 танков и других бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники.

Международные реакции

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу вечером обратился к россиянам по-русски. «Я не верю, что эта война от вашего имени». Британское правительство объявило о санкциях против банка ВТБ, компании «Аэрофлот», а также запретило экспорт высокотехнологичной продукции в Россию. Джонсон назвал это самыми жесткими санкциями, которые видела Россия.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в субботу утром, что Франции нужно приготовиться к тому, что война России в Украине будет долгой. Он предупредил, что она грозит последствиями всем и пообещал оказать поддержку французам, которые понесут неизбежные траты. Макрон также позвонил с утра президенту Зеленскому и созвал очередное экстренное заседание Совета обороны и национальной безопасности, посвященное ситуации в Украине.

США выделили Украине 600 млн долларов экстренной помощи. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал, что сотрудники Организации Объединенных Наций расширяют масштабы помощи народу Украины. Папа Римский Франциск, несмотря на проблемы со здоровьем, лично посетил российское посольство в Ватикане, чтобы выразить свою обеспокоенность в связи с войной в Украине.

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