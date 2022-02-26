Германия отправит Украине 1000 противотанковых гранатометов и 500 ПЗРК

Германия отправит тысячу противотанковых гранатометов, 500 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stringer, а также несколько гаубиц и бронемашин в Украину для поддержки сопротивления российской агрессии, сообщил 26 февраля кацлер Германии Олаф Шольц.

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Это кладет конец немецкой политике по отказу от поставок летального оружия в зоны конфликта.

В специальном заявлении Олаф Шольц подчеркнул, что российское нападение на Украину стало поворотным моментом в современной истории.

«Российская агрессия против Украины знаменует собой смену эпох, она угрожает порядку, установившемуся в послевоенный периода», — говорится в заявлении канцлера Олафа Шольца, где также подчеркивается: «В этой ситуации наш долг — как можно больше помочь Украине защититься от вторгшейся армии Владимира Путина».

«После постыдной атаки России Украина должна защищаться, у нее есть фундаментальное право защищаться, правительство Германии ее поддерживает», — отметила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Как отмечает AFP, речь идет о реэкспорте вооружений немецкого производства из Нидерландов и Эстонии. Эти страны первоначально приобрели оружие у Германии, и им было необходимо разрешение Берлина, чтобы передать его Украине.

Правительство Германии также сообщило об отправке в Украину 14 единиц бронетехники, а также 10 000 тонн топлива через Польшу. «Другие меры поддержки в настоящее время прорабатываются», — сказал источник в немецком правительстве.

Ранее в США заявили, что выделяю еще 350 миллионов долларов на военную помощь Украине. Об отправке оружия на 7,5 млн евро в Украину заявила Чехия.

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