Корреспондент RFI о ситуации в Киеве 26 февраля

«Ситуация в центре Киеве сегодня днем кажется спокойной. Лишь изредка звучат сирены, слышны отдаленные звуки взрывов и перестрелок», — сообщает корреспондент RFI из Киева.

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Информация на 13:00 по парижскому времени.

На улице людей почти нет — выйти из метро или войти в него с утра было нельзя, а сами поезда не ходили. Киевская подземка работала только в качестве бомбоубежища.

Большинство из тех, кто хотел покинуть Киев, уехали в последние дни. Сейчас на дорогах гораздо меньше пробок, но пытаться покинуть город небезопасно.

Паники среди киевлян нет, но выходить из бомбоубежищ люди без надобности не хотят. На улицах стоят блокпосты и противотанковые ежи.

Особо сейчас в Киеве следят за диверсантами. Как удалось убедиться корреспонденту RFI, по улицам города бесцельно ходят группы людей в черной одежде. Часть из них является россиянами, отправленными в Киев для подготовки боев, — уверены украинские военные. С 17 часов — именно тогда начнется комендантский час — любой, кто окажется на улице, будет считаться диверсантом.

Крупных боев в городе днем 26 февраля не проходит, но периодически украинские СМИ сообщают о перестрелках. В центре стратегических коммуникаций пообещали, что будут открывать огонь на поражение при необходимости, и попросили жителей Киева не пересекать мост через Днепр.

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