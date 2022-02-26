Минздрав Украины сообщает о 198 погибших от российской агрессии

В результате российского нападения на Украину погибли 198 человека, в том числе трое детей, сообщил 26 февраля министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Он сообщил, что 1115 человек получили ранения, из них трое детей.

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«К сожалению, по оперативным данным, от рук захватчиков есть 198 погибших, из них 3 детей, 1115 раненых, из которых 33 ребенка», — сообщил Ляшко.

На фоне войны из Украины начался массовый исход. Польша сообщила, что 100 тысяч беженцев из Украины пересекли границу с Польшей с четверга, когда начались российские бомбардировки. Польша открыла девять центров по приему беженцев, передает AFP.

Тем временем Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что более 150 тысяч украинских беженцев покинули Украину после начала российского нападения. По его словам, около половины уехали в Польшу, многие перебрались в Венгрию, Молдову, Румынию и другие страны.

«Перемещения в Украине тоже растут, но военная ситуация затрудняет оценку их числа и оказание им помощи», — написал он.

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