США выделяют Украине $350 млн на оборону, Чехия направляет Украине оружие на €7,5 млн

Соединенные Штаты выделяют Украине еще 350 миллионов евро на оборону, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Тем временем правительство Чехии одобрило отправку оружия в Украину на более чем 7,5 млн евро.

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Президент США Джо Байден накануне издал меморандум, наделяющий полномочиями госсекретаря Энтони Блинкена по выделению Украины до 600 миллионов долларов помощи Украине.

Блинкену поручено определить, «имеет ли важное значение для интересов безопасности США предоставление помощи до 250 млн евро» и «направлять средства общей суммой до 350 млн долларов в виде оборонных изделий, услуг министерства обороны и военного обучения и подготовки».

С этим заявлением президент США Джо Байден выступил после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого они обсудили «конкретную помощь в обороне» Украины, отмечает CNN.

В выпущенном позднее заявлении Энтони Блинкена, которое цитирует AFP, говорится, что помощь на 350 миллионов долларов будет включать в себя новые оборонительные военные средства, которые позволят Украине бороться с бронетанковым, воздушными и другими угрозами.

Госсекретарь США напомнил, что осенью США выделили Украине 60 миллионов долларов военной помощи, в декабре — еще 200 миллионов долларов. За год общая помощь США Украине в сфере безопасности превысила миллиард евро, отметил он.

«Это новый ясный сигнал о том, что США поддерживают украинских народ в момент, когда он храбро и гордо защищает свою суверенную страну», — подчеркнул он.

Тем временем правительство Чехии одобрило дальнейшую помощь Украине с вооружением на 188 млн чешских крон (более 7,5 млн евро). Отмечается, что речь идет о пулеметах, снайперских винтовках, пистолетах и боеприпасах к ним. «На этом наша помощь не заканчивается», — подчеркнули в минобороны Чехии.

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