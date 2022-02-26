Третий день войны России против Украины: штурм Киева. Онлайн

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Российская армия нанесла удары по украинским городам и вторглась по нескольким направлениям на территорию Украины. На второй день боевых действий российские войска подошли к Киеву. Владимир Зеленский объявил, что россияне готовятся к штурму города. Западные страны наложили санкции на Путина, его окружение и на российский бизнес. Россию исключили из Совета Европы. RFI следит онлайн за развитием событий.

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Новость обновляется. В публикациях указывается время по Парижу. Как развивались события в первый и второй день войны, вы можете прочитать здесь и здесь.

5:21 ООН: гуманитарные нужны Украины увеличиваются с каждым часом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал, что сотрудники Организации Объединенных Наций расширяют масштабы помощи народу Украины.

Humanitarian needs in Ukraine are multiplying by the hour.



Civilians are dying. At least 100,000 Ukrainians have already reportedly fled their homes.@UN staff are scaling up the delivery of life-saving support. Their safety and freedom of movement must be guaranteed. — António Guterres (@antonioguterres) February 26, 2022

4:55 Бои идут также в городе Васильков Киевской области.

Об этом рассказала мэр города Наталья Баласинович: «Сейчас на улице Декабристов действительно очень горячо. Это центральная улица нашего города. Постоянно идут обстрелы ракетами. Высадилось во всей общине на полях много десанта, который сейчас ведет упорные бои с бойцами нашей 40-й бригады»

Никакой информации о ходе боевых действий от российского Минобороны нет.

4:46 В Харькове и Виннице объявлена воздушная тревога.

4:32 Стрельба началась уже в центре Киева. Выстрелы слышны на улице Богдана Хмельницкого. На трансляции с городских камер не утихают звуки стрельбы.

Постріли чутно в центрі Києва на Богдана Хмельницького pic.twitter.com/s38YgjuDQL — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 26, 2022

4:17 Washington Post: Зеленский отказался от предложения США об эвакуации.

По данным американской газеты, Вашингтон предложил помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому по эвакуации, чтобы избежать его убийства и взятия в плен. Ранее Зеленский говорил, что Россия назначила его «целью номер один». При этом он остается в Киеве. Вечером 25 февраля он опубликовал видеообращение с улицы украинской столицы и предупредил, что ночью российская армия приступит к штурму города.

3:59 СМИ: Казахстан отклонил просьбу России об участии своей армии в войне против Украины.

Американские СМИ со ссылкой на представителя Белого дома сообщили, что президент Казахстана отказался признавать так называемые «народные республики» Донбасса и отклонил просьбу российского лидера об участии казахстанских войск во вторжении в Украину.

Также по данным Белого дома, Казахстан выступил против отправки в Украину войск ОДКБ. В Белом доме приветствовали такое решение президента Токаева. В Казахстане эти новости пока никак не прокомментировали.

3:40 Вооруженные силы Украины сообщили, что отбили нападение на одну из воинских частей в Киеве на проспекте Победы.

3:27 Российское министерство обороны сообщило о взятии Мелитополя, города на юге Запорожской области в 50 км от Азовского моря. Ранее сообщалось об уличных боях в Мелитополе.

«Вечером 25 февраля после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь», — говорится в заявлении военного ведомства.

3:13 Сообщается о боях у ТЭЦ-6 в районе Троещины в Киеве. «Вооруженные силы Украины дают отпор», — сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

2:57 Украинская Противовоздушная оборона сообщила, что над городом Белая Церковь в Киевской области сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76 с десантниками на борту. Российское Минобороны пока никак не прокомментировало эту информацию. Сколько было человек на борту также не известно.

2:49 УНИАН: в Киеве в субботу ночью, 26 февраля, на правом берегу слышна серия взрывов и огонь из автоматического оружия.

2:31 В ночь на 26 февраля в Киеве слышны взрывы и видны уличные бои. Видео очевидцев публикуют украинские и западные СМИ.

Украинский телеканал ICTV сообщает: «более 50 выстрелов и взрывов, пулеметные очереди в районе Шулявки и зоопарка за последние 10 минут».

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