Третий день войны России против Украины: штурм Киева. Онлайн
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В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Российская армия нанесла удары по украинским городам и вторглась по нескольким направлениям на территорию Украины. На второй день боевых действий российские войска подошли к Киеву. Владимир Зеленский объявил, что россияне готовятся к штурму города. Западные страны наложили санкции на Путина, его окружение и на российский бизнес. Россию исключили из Совета Европы. RFI следит онлайн за развитием событий.
Новость обновляется. В публикациях указывается время по Парижу. Как развивались события в первый и второй день войны, вы можете прочитать здесь и здесь.
5:21 ООН: гуманитарные нужны Украины увеличиваются с каждым часом.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал, что сотрудники Организации Объединенных Наций расширяют масштабы помощи народу Украины.
Humanitarian needs in Ukraine are multiplying by the hour.— António Guterres (@antonioguterres) February 26, 2022
Civilians are dying. At least 100,000 Ukrainians have already reportedly fled their homes.@UN staff are scaling up the delivery of life-saving support. Their safety and freedom of movement must be guaranteed.
4:55 Бои идут также в городе Васильков Киевской области.
Об этом рассказала мэр города Наталья Баласинович: «Сейчас на улице Декабристов действительно очень горячо. Это центральная улица нашего города. Постоянно идут обстрелы ракетами. Высадилось во всей общине на полях много десанта, который сейчас ведет упорные бои с бойцами нашей 40-й бригады»
Никакой информации о ходе боевых действий от российского Минобороны нет.
4:46 В Харькове и Виннице объявлена воздушная тревога.
4:32 Стрельба началась уже в центре Киева. Выстрелы слышны на улице Богдана Хмельницкого. На трансляции с городских камер не утихают звуки стрельбы.
Постріли чутно в центрі Києва на Богдана Хмельницького pic.twitter.com/s38YgjuDQL— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 26, 2022
4:17 Washington Post: Зеленский отказался от предложения США об эвакуации.
По данным американской газеты, Вашингтон предложил помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому по эвакуации, чтобы избежать его убийства и взятия в плен. Ранее Зеленский говорил, что Россия назначила его «целью номер один». При этом он остается в Киеве. Вечером 25 февраля он опубликовал видеообращение с улицы украинской столицы и предупредил, что ночью российская армия приступит к штурму города.
3:59 СМИ: Казахстан отклонил просьбу России об участии своей армии в войне против Украины.
Американские СМИ со ссылкой на представителя Белого дома сообщили, что президент Казахстана отказался признавать так называемые «народные республики» Донбасса и отклонил просьбу российского лидера об участии казахстанских войск во вторжении в Украину.
Также по данным Белого дома, Казахстан выступил против отправки в Украину войск ОДКБ. В Белом доме приветствовали такое решение президента Токаева. В Казахстане эти новости пока никак не прокомментировали.
3:40 Вооруженные силы Украины сообщили, что отбили нападение на одну из воинских частей в Киеве на проспекте Победы.
3:27 Российское министерство обороны сообщило о взятии Мелитополя, города на юге Запорожской области в 50 км от Азовского моря. Ранее сообщалось об уличных боях в Мелитополе.
«Вечером 25 февраля после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь», — говорится в заявлении военного ведомства.
3:13 Сообщается о боях у ТЭЦ-6 в районе Троещины в Киеве. «Вооруженные силы Украины дают отпор», — сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.
2:57 Украинская Противовоздушная оборона сообщила, что над городом Белая Церковь в Киевской области сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76 с десантниками на борту. Российское Минобороны пока никак не прокомментировало эту информацию. Сколько было человек на борту также не известно.
2:49 УНИАН: в Киеве в субботу ночью, 26 февраля, на правом берегу слышна серия взрывов и огонь из автоматического оружия.
2:31 В ночь на 26 февраля в Киеве слышны взрывы и видны уличные бои. Видео очевидцев публикуют украинские и западные СМИ.
Украинский телеканал ICTV сообщает: «более 50 выстрелов и взрывов, пулеметные очереди в районе Шулявки и зоопарка за последние 10 минут».
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