Украина просит Международный Красный Крест помочь вывезти тела российских солдат

Украинские военные в Киеве, 25 февраля 2022 г.

Власти Украины просят Красный Крест вывезти из Украины тела погибших российских военных в Россию. С таким обращением выступила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

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«Мы просим, чтобы Международный Красный Крест помог вывезти тела российских солдат в Российскую Федерацию. Это тысячи тел оккупантов. Это гуманитарная потребность — мы просим сделать так, чтобы тела российских оккупантов покинули территорию Украины и уехали в Российскую Федерацию», — сказала министр.

Украина сообщает о потерях среди военных как со своей, так и с российской стороны в результате войны, развязанной Путиным.

По данным Минобороны Украины на 6 утра 26 февраля, 3000 российских военных уже погибли в ходе вторжения. В Киеве сообщают, что войска РФ потеряли также 14 самолетов, 8 вертолетов, 102 танка, 536 БТР, 15 пушек, 17 единиц автомобильной техники.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что погибли более 3500 российских военных, и почти 200 попали в плен.

Минобороны России ничего не сообщало о своих потерях с начала войны.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что с начала войны погибли 198 гражданских лиц, в том числе трое детей. Еще 1115 человек получили ранения, среди раненых 33 ребенка.

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