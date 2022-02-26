Четвертый день войны: онлайн

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Российская армия нанесла удары по украинским городам и вторглась по нескольким направлениям на территорию Украины. Российские войска захватили Чернобыльскую АЭС и подступили к Киеву. Третий день в Киеве продолжаются уличные бои, слышны взрывы ракет. Западные страны ужесточают санкции против России. 26 февраля было принято решение частично отключить Россию от SWIFT и ввести ограничительные меры на валютные резервы ЦБ РФ. RFI следит онлайн за развитием событий.

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Новость обновляется. В публикациях указывается время по Парижу. Как развивались события в первый, второй и третий день войны, вы можете прочитать здесь, здесь и тут.

00:45 Жителей Киева предупредили о возможной массированной бомбардировке. В украинской столице объявлена воздушная тревога. Очевидцы сообщают о взрывах.

Сильнейшему артобстрелу подвергся также Харьков. Местные власти говорят, что это мощнейшая бомбардировка за все время войны.

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