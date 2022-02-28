Пятый день вторжения России в Украину. Онлайн

ОНЛАЙН

Украинская делегация 28 февраля прибыла в район границы Украины и Беларуси для переговоров с Россией. Великобритания — вслед за ЕС и США — вводит санкции против Центробанка РФ. Горадминистрация Киева сообщила, что «в целом эта ночь» в столице «прошла спокойно». Город Бердянск в Запорожской области захвачен войсками РФ. В России ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 20% годовых (с 9,5%), Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки, а «Аэрофлот» отменил все рейсы в Европу из-за решения ЕС закрыть небо для российских самолетов. В так называемой «ДНР» приостановлена так называемая всеобщая мобилизация, сообщил глава сепаратистов Денис Пушилин.

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Новости пятого дня войны России против Украины обновляются. В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Хроника событий предыдущих дней войны: 24 февраля 25 февраля 26 февраля 27 февраля.

9:42 Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт канала «Настоящее время», издания «Крым.Реалии» и New Times и добавил в реестр запрещенных сайтов ряд украинских изданий: «Интерфакс Украина», «Гордон», «Корреспондент» и «Украинская правда».

9:31 УНИАН сообщает, что украинская делегация прибыла на границу Украины и Беларуси для переговоров с представителями властей России.

Украину представляют министр обороны Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

В российскую делегацию вошли путинский помощник и бывший министр культуры Владимир Мединский, посол России в Беларуси Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

9:27 Корреспондент RFI сообщает из Киева:

«Город живет в состоянии войны уже пятый день, поэтому сейчас украинская столица переходит в режим «новой нормальности», — люди стали привыкать и к сиренам, и к постоянной угрозе, и даже к ночам в метро.

Я, как и многие журналисты, ночевал сегодня в подвале отеля. С нами в импровизированном «убежище» были работники отеля и их семьи. Спокойно не спал почти никто, все проверяли телефоны и смотрели, удалось ли российским войскам войти в Киев.

Покинуть Киев можно и на поезде, и на машине. Но сделать это сложно: на личном транспорте передвигаться опасно, а часть мостов и дорог и вовсе разрушена или перекрыта. Чтобы сесть на поезд, нужно отстоять длинные очереди.

Киев кажется пустым, но люди его не покинули. Сегодня утром, когда сняли комендантский час, у немногих работающих супермаркетов появились толпы. Продукты в городе пока есть, топлива на заправках – уже нет».

9:24 Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель созвал встречу министров обороны стран ЕС для обсуждения ситуации в Украине.

I am convening today the EU defence ministers, to discuss the latest situation on the ground in #Ukraine in view of Russia’s unprovoked assault.



We will discuss further urgent needs & coordinate our assistance, with help of the clearing house managed by the EU Military Staff. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 28, 2022

9:16 Немецкое издание Bild вышло сегодня с обращением к россиянам. «Дорогие россияне! Будьте храбрыми!», — говорится на русском языке на страницах и на сайте Bild. Немецкие журналисты подчеркнули, что россияне не заслуживают санкций,

На улицах своих городов вы защищаете свободу всего мира. Владимир Путин угрожает многим странам ядерным оружием. Он незаконно вторгся на территорию вашего братского народа в Украине. Взамен он позволил вашим сыновьям погибать на поле боя. Украинцы сражаются храбро – хоть и не хотят этого! Воюют они с вашими сыновьями, которые тоже не хотят воевать! <…> Мы знаем, что вам грозят избиениями и тюрьмой. Ваше выдающееся мужество бесценно. Мы вами восхищены! Среди наших друзей много русских. Мы не хотим с вами ссориться! Как это часто бывает в истории: народы хотят мира! Граждане России не заслуживают санкций, нищеты и страданий. Вы должны иметь возможность жить в своей прекрасной стране мирно и счастливо… как и украинцы в своей, так и люди на Западе. Будьте храбрыми! Покажите своему президенту, что вы думаете о его войне. — Bild

9:08 В районе украино-белорусской границы вскоре должны начаться переговоры между делегациями Украины и России. Украинскую делегацию возглавляет глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Во главе делегации РФ — путинский помощник Владимир Мединский, бывший министр культуры.

9:02 Финляндия приостанавливает продажу алкоголя российского производства. Финская торгово-розничная сеть S-ryhma сообщила сообщила, что изымет товары российского производства из продажи.

9:00 МИД КНР заявил о том, что не поддерживает отключение России от SWIFТ, и призвал стороны конфликта к переговорам.

8:56 Центральный банк России повысил ключевую ставку до 20%. В заявлении на сайте ЦБ говорится, что эта мера должна помочь защитить сбережения граждан. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступит с заявлением в 16 часов по московскому времени (14 часов по парижскому)

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