Обновление языка войны

СЛОВА С ГАСАНОМ ГУСЕЙНОВЫМ

Рекламный билборд с цитатой из речи Путина о его решении начать вторжение в Украину. Санкт-Петербург, 25 февраля 2022.

«Психологическая загадка подвластности людей низменной лжи, которую производит Путин, невозможно объяснить только пропагандой». Колонка Гасана Гусейнова о языке войны, в ходе которой «ложь разоблачает сама себя».

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27 февраля 2022 года исполнилось семь лет со дня самого громкого политического убийства этого века в Российской Федерации — убийства Бориса Немцова. С точки зрения истории русского языка, это убийство многим показалось тогда местью за одно-единственное бранное слово, с помощью которого жертва оскорбительно отозвалась об относительно свежеизбранном президенте РФ Владимире Путине. Если перевести это слово, — созвучное слову «чокнутый», но несколько более звонкое и, к сожалению, пока не воспроизводимое в официальных СМИ, — на литературный язык, Немцов назвал своего оппонента человеком, у которого отшибло сознание, оставив ему при этом свободу действий и пристрастие к насилию.

В науке для такой «чокнутости» есть скучный термин «измененное состояние сознания». Измененное состояние сознания бывает разрушительным для его носителя, но благотворным для окружающих. Бывают, например, чокнутые на почве честности и филантропии. Но наш случай — обратный. С первого же дня пребывания на крупном политическом посту Путин продемонстрировал способность «зеркалить» своих собеседников и слушателей.

Вот как пишет об этом Елена Трегубова в книге, вышедшей за одиннадцать лет до убийства Немцова:

Меня искренне впечатлило, насколько Путин — блестящий коммуникатор. Хотя все его профессиональные приемы общения с собеседником были довольно хрестоматийны и без труда читаемы, тем не менее, исполнение было виртуозным. Не знаю, как — мимикой ли, интонацией, взглядами, — но в процессе разговора он заставил меня подсознательно чувствовать, как будто он — человек одного со мной круга и интересов. Хотя ровно никаких логических причин полагать так не было. Наоборот, все факты свидетельствовали, что он абсолютно противоположный мне человек. Я поняла, что он просто гениальный „отражатель“, что он, как зеркало, копирует собеседника, чтобы заставить тебя поверить, что он — такой же, свой. Впоследствии мне приходилось неоднократно наблюдать этот его феноменальный дар во время встреч с лидерами других государств, которых он хотел расположить к себе. Это поражает даже на некоторых нынешних официальных фотографиях, где удачно схвачен момент — вместо, скажем, российского и американского президентов там вдруг сидят и улыбаются друг другу два Буша. Или два Шредера. На какой-то короткий миг Путин умудряется с пугающей точностью копировать мимику, прищур глаз, изгиб шеи, двойной подбородок и даже черты лица своего визави и буквально мимикрирует под него. Причем делает это так ловко, что его собеседник этого явно не замечает, а просто ловит кайф.

Путин без труда находил ключевые сигналы, которые его избранникам предлагается принять за путеводную веху, а всем остальным — принять за сказку. В 1999 году он начинает с обещания «мочить в сортире» тех, кого «мы поймаем» как террористов. В 2022 предлагает украинским военным отстранить от власти в Украине «наркоманов» и «воров» и самим занять их место, потому что «с вами-то мы всегда договоримся».

Для филолога-золотаря речь такого человека — настоящий Клондайк: особая, ни на что не похожая связь сказанного и сделанного.

— Неужели вы хотите, чтобы у нас взрывали дома?

— Нет, не хотим!

— Вы согласны, что надо мочить террористов везде и всюду?

— Да, согласны.

— Сделать это за вас?

— Да, сделай это за нас.

На смену чеченским террористам во внутреннем политическом дискурсе пришли «украинские нацисты», якобы обстреливавшие из «градов» Донецк и Луганск, а из «бука» сбившие рейс MH17. Весь этот официальный нарратив представляет нашего героя как человека, вынужденно реагирующего на некие внешние угрозы. Наблюдателей процесса Путин увлек четверть века назад свойскостью, которая напоминала ныне забытого рекламного персонажа Лёню Голубкова. С годами люди усвоили этот нарратив.

Как вышло, что столь многие впитали этот ядовитый сок новой русской политической речи?

Психологическая загадка подвластности людей низменной лжи, которую производит Путин, невозможно объяснить только пропагандой. Даже, скорее, наоборот. Иногда состояние, в которое впадает человек, предавшийся такой вопиющей лжи, называют «восторгом перед злодейством» или «завороженностью злодеем». Контраст царского сана говорящего и низменной угрозы сказанного, да еще и повторяемый на виду у всех из года в год, из десятилетия в десятилетие, это — вызов, с которым справляется далеко не каждый. Какое счастье, наш царь — вместе и небожитель, и свой парень.

Да мы понимаем, что он врет, но, как тебе сказать, он же все-таки видит оттуда то, до чего мы-то сами просто умом не доросли. На холопскую готовность принять от хозяина любые небылицы он просто вынужден отвечать ежедневными порциями лжи.

Сейчас эта ложь разоблачает сама себя: в разгар настоящей войны с Украиной «В России наказывают за употребление слова „война“ в СМИ».

Кто-то спросит, стоит ли вообще во время войны обращать внимание на язык. Под огнем находятся десятки тысяч людей, и им не до анализа чужих высказываний.

И все же внешние наблюдатели, пока что находящиеся в безопасности, обязаны хоть чем-то помочь прекращению смертоубийства. И тут важнее всего понять, чего мы, возможно, не расслышали в предупреждениях и проговорках самих виновников развязывания войны. Не то чтобы это помешало развязывать войны в будущем, если таковое у нас вообще есть, а просто для того, чтобы лучше понимать хотя бы происходящее и происходившее на нашем веку недавно. Ведь именно война оказалась сегодня, семь лет спустя после гибели Бориса Немцова, доказательством правоты этого политика и «чокнутости» его убийц.

Мне все больше кажется, что после этой войны в России и за ее пределами будет снят запрет на употребление так называемой нецензурной лексики хотя бы в цитатах. Ведь это же срам божий — говорить о речевой реальности и одновременно умалчивать о ней!

Кстати, начало уже положено, и в новейшие словари русского языка в России уже вошло слово «Пуйло». Не исключено, что и на Украину российские войска напали из-за обидного для президента РФ словечка и нехитрого клипа, исполнявшегося на стадионах и даже в здании Верховной Рады. Чтобы скрыть истинную причину войны — сорокамиллионная страна под боком не просто не признает русское царство, но даже и царя нашего переименовать осмелилась, — российскому руководству пришлось за четыре последних дня февраля 2022 года перебирать аргументы на ходу.

Сначала царь сказал, что цель «специальной военной операции» — «денацификация» и «демилитаризация» Украины.

Но уже на следующий день оказалось, что Украиной просто-напросто завладели путем государственного переворота «наркоманы» и «воры». И вместо «демилитаризации» украинским военным, видимо, уже демилитаризованным, предложили самим свергнуть правительство воров и наркоманов!

Как же так? Как можно предлагать опоре «неонацистского режима» вооруженным путем свергать главного «нациста» (и по совместительству еврея)?

И тут по всему Ленинграду, родному городу царя, развешивают плакаты с цитатами из вождя с его портретами:

«Нам не оставили шансов поступить иначе».

В. В. Путин с портретом и странным тегом «мыедины».

На сменной картинке текст и вовсе загадочный:

«Настоящая сила — в справедливости и правде, которая на нашей стороне. Верю в поддержку, в ту непобедимую силу, которую дает нам наша любовь к отечеству».

Понимание, которое подарили российской верхушке украинцы за четыре дня войны: никто в Украине, а теперь уже и в мире, не верит ни в путинскую «справедливость», ни в «правду».

Да и в России ему скоро зададут этот вопрос: любовь к какому отечеству требует от российских солдат и матросов захватить соседнюю страну? Им говорили, что их встретят с распростертыми объятиями люди, исстрадавшиеся под игом «неонацистов» и «милитаристов», «наркоманов» и «воров».

Но их встречает огнем и ненавистью как оккупантов весь народ соседней страны, еще вчера не отличимый от самих россиян по старому советскому опыту.

Говорят, что есть и прозаическое объяснение провала молниеносной «специальной военной операции» России в Украине: российский генералитет просто разворовал средства на развитие армии. Косвенно это подтверждается опять-таки появлением новых слов. 26 февраля 2022 года официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков объяснил способность украинской армии противостоять самой сильной в мире армии России:

«Националистические батальоны применяют так называемые „бандер-автомобили“, которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или миномётами».

Людоед, вооруженный атомной дубиной, съел бандеровца и подавился люлькой. Из ушей и ноздрей валит дым.

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