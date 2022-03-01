Шестой день российского вторжения в Украину: онлайн

ОНЛАЙН

​​1 марта спутниковые снимки зафиксировали движение на Киев 60-километровой колонны военной техники РФ. Херсон окружен войсками Путина. Подверглась обстрелу площадь Свободы в центре Харькова. ООН: число беженцев из Украины превысило 520 тысяч человек. К санкциям Евросоюза против режима РФ присоединилась Швейцария. Япония ввела персональные санкции против Путина, Медведева, Шойгу, Лаврова, Патрушева и Герасимова. Растет список крупнейших компаний мира, которые отказываются работать с Россией.

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Новости шестого дня войны России против Украины. В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Хроника событий предыдущих дней войны: 24 февраля / 25 февраля / 26 февраля / 27 февраля / 28 февраля.

13:47 Датская газета Politiken вышла сегодня с обращением от имени главного редактора к россиянам. Оно опубликовано на русском языке в печатной версии, а также доступно на сайте издания. «Мы говорим «НЕТ!» кровавой агрессии президента Путина. Мы говорим «ДА!» России и народу, который не заслуживает убийственного деспотического самодержавия Путина», — говорится в обращении газеты.

В эти темные дни войны многие из вас стали невинными жертвами лжи и обмана Владимира Путина. Ваш собственный президент объявил, что российские СМИ будут наказаны, если будут говорить о военном вторжении России в Украину, хотя, конечно, это правда. Путин называет украинское правительство неонацистским, но это — ложь. <...> Мы знаем, что наш враг — не русский народ, а ваш президент. Мы никогда не забудем огромные жертвы и неоценимый вклад русского народа в Победу во Второй мировой войне. Без вашего героизма сегодняшний мир был бы совсем другим. Вместе с вами мы одолели тогда безумного диктатора, который пытался переделать мир по своему жестокому сценарию. Теперь Европу снова охватила война. Но на этот раз начал её ваш собственный лидер, который вторжением в Украину беспричинно начал кровавую бойню. Ложью и обманом он пытается оправдать нападение тем, что защищает Россию и ее традиционные ценности. Правда же иная: Украина не совершает геноцида ни против русских, ни против украинцев. Украинская власть — это не нацисты, а наоборот, избранные в демократических выборах представители. И сколько бы ни утверждал президент Путин - ни у Запада, ни у НАТО нет никакого намерения нападать на Россию. — фрагменты обращения Politiken

13:32 По данным Bloomberg, ЕС обсуждает отключение от SWIFT семи российских банков: ВЭБ.РФ, ВТБ, банков «Россия» и «Открытие», Новикомбанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.

13:30 Владимир Зеленский выступил в Европарламенте.

Каждая площадь будет Площадью Свободы. Никто нас не сломит. Наше желание — чтобы наши дети жили. Мне кажется, что это честно, ведь вчера 16 детей погибли. И снова Путин скажет, что это какая-нибудь операция. Где работают наши дети, в каких танках они ездят?



Уважаемые, у нас очень мотивированный народ, мы боремся за наши права, свободу, за жизнь, а сейчас за выживание.



Мы боремся за то, чтобы быть равноправными членами Европы. С нами ЕС будет крепче. Мы докажем свою силу. Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы европейцы, тогда жизнь победит смерть, а свет тьму. Слава Украине! — из выступления Владимира Зеленского в Европарламенте Цитата по УНИАН

13:12 Украинское издание «Зеркало недели» сообщает, что второй раунд переговоров российской и украинской делегаций может состояться 2 марта.

13:08 Киев отозвал своих послов из Кыргызстана и Грузии.

13:06 Попавший вчера в «черный список» ЕС замсекретаря Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак пообещал западу симметричный ответ на санкции.

12:59Газета La Provence сообщает, что 130 беженцев из Украины в пятницу, 4 марта, приедут в Марсель. Их примут и временно разместят у себя жители города.

12:51 Баварская государственная опера объявила о разрыве отношений с дирижером Валерием Гергиевым и оперной певицей Анной Нетребко, так как они «недостаточно дистанцировались» от «ужасной агрессивной войны России против Украины».

12:33 Экс-руководитель сервиса «Яндекс.Новости» Лев Гершензон призвал бывших коллег перестать скрывать информацию о войне от пользователей. Он назван «Яндекс» «ключевым элементом в сокрытии информации о войне» и призвал изменить подход к выдаче новостей на главной странице поисковика. До сих пор новостей о военных действиях там не появлялось.

«Нет таких российских законов, которые не позволяют выбрать в качестве заголовка сюжета материал Новой Газеты. Нет уголовной ответственности за то, что на главной Яндекса появятся заголовки русскоязычных сми, не имеющие лицензии сми. Нет никакой уголовной ответственности за то, что сервис "сломался" или "подвергся хакерской атаке". Любые ваши возможные издержки не сравнимы с тем вредом, который сервис наносит каждый день с начала войны», — Лев Гершензон (авторские орфография и пунктуация сохранены).

12:25 Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал обстрелы гражданской инфраструктуры в Харькове нарушением военного права.

Spoke to @DmytroKuleba. The shelling against civilian infrastructure yesterday in #Kharkiv violates the laws of war.



The EU stands unwavering at the side of Ukraine in these dramatic moments. pic.twitter.com/gfkBbHCRnB — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 1, 2022

12:18 Попавший вчера под санкции олигарх Михаил Фридман вышел из совета директоров телекоммуникационного объединения VEON. Ранее также оказавшийся в «черном списке» глава совета директоров аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко оставил пост.

12:12 Священники и диаконы Русской православной церкви написали открытое письмо, в котором призвали немедленно прекратить военные действия в Украине. «Страшный суд ожидает каждого человека. Никакая земная власть, никакие врачи, никакая охрана не обезопасит от этого суда. Заботясь о спасении каждого человека, считающего себя чадом Русской Православной Церкви, мы не желаем, чтобы он явился на этот суд, неся на себе тяжелый груз материнских проклятий, — говорится в обращении священнослужителей. — Мы скорбим о том испытании, которому были незаслуженно подвергнуты наши братья и сестры в Украине. <...> Мы с горечью думаем о той пропасти, которую придется преодолевать нашим детям и внукам в России и в Украине, чтобы снова начать дружить друг с другом, уважать и любить друга друга. Мы уважаем богоданную свободу человека, и считаем, что народ Украины должен делать свой выбор самостоятельно, не под прицелом автоматов, без давления с Запада или Востока».

12:05 Французский актер Жерар Депардье призвал Россию и Украину к переговорам. «Россия и Украина всегда были братскими странами. Я против этой братоубийственной войны. Я говорю: «Остановите оружие и ведите переговоры!», — приводит слова актера, близкого к президенту РФ, AFP.

11:56 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о введении временного ограничения выхода иностранных инвесторов из российских активов.

11:53 Президент Украины Владимир Зеленский выпустил видеообращение, в котором после обстрелов Харькова назвал действия России «ничем не прикрытым террором», а саму Россию — «государством-террористом».

11:46 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков провел брифинг. Он опроверг заявления о том, что российские войска наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым кварталам, а на вопрос журналиста Коммерсант FM о том, что Кремль может сказать россиянам в связи с ухудшающейся экономической обстановкой, ответил, что реакция потребителей является «гиперэмоциональной». «Хочется просто всем пожелать спокойствия и выразить уверенность, что на самом деле через какое-то количество дней эти эмоции поутихнут», — сказал Песков.

11:41 С прошлого четверга более 500 000 человек бежали от боевых действий в Украине — Управление Верховного комиссара по делам беженцев ООН. Подробности.

11:36 Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей». Цель, как повторил министр, — «защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны».

11:16 Украинская компания-производитель алкогольных напитков Nemiroff отозвала лицензию на производство своей продукции в России.

11:07 Bellingcat сообщает, что российские военные при обстреле украинских городов используют кассетные боеприпасы. В том числе в жилых кварталах. «Это вид оружия, который разбрасывает над целью небольшие разрывные суббоеприпасы. Эти суббоеприпасы рассеиваются и взрываются на большой площади, что увеличивает ущерб и потери», — объясняет расследовательский проект.

10:57 Южная Корея прекратит транзакции с семью крупными российскими банками, попавшими под санкции, и их филиалами. Сообщается, что мера коснется Сбербанка, Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ и других учреждений.

10:45 Президент Украины Владимир Зеленский обратится сегодня по видеосвязи к Европейскому парламенту.

10:42 Мэр Донецкой областной администрации Павло Кириленко написал в фейсбуке, что Мариуполь и Волноваха «находятся под давлением врага, но держатся». «В Мариуполе из-за вражеских обстрелов повреждена линия электропередач, город без света», — сообщил он.

10:40 Заместитель премьер-министра Великобритании и министр юстиции Доминик Рааб в эфире SkyNews заявил, что президент Владимир Путин и российское руководство будут нести ответственность за любые военные преступления, совершаемые в Украине.

10:34 «Введенные санкции в высшей степени эффективны. Мы собираемся вести полномасштабную экономическую и финансовую войну с Россией. Мы спровоцируем крушение российской экономики», — заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

10:25 DPA передает, что дирижер Валерий Гергиев был уволен с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра из-за близких связей с президентом России Владимиром Путиным.

10:17 Международная федерация волейбола перенесла чемпионат мира из России. Он был запланирован на август этого года.

10:13 В Самаре арт-группа «Невойна» провела художественную акцию «Слово мертвым»: ее участники выложили на льду замерзшей Волги «тела» в черных мешках. «Если живым не дают высказаться против войны — пусть это сделают мертвые», — заявили участники акции, отметив, что искусство становится «одной из форм быстрого реагирования на ситуацию», когда протестное движение в России подавляется.

10:02 Глава харьковской администрации Олег Синегубов заявил, что Харьков обстреляли из «Градов».

9:59 Взрыв произошел на самой большой площади Харькова — площади Свободы, возле областной администрации. Ранее сообщалась, что российские военные используют артиллерию для обстрелов жилых кварталов города.

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 1, 2022

9:58 По данным частной американской компании, предоставившей спутниковые снимки, российская военная колонна, замеченная в понедельник к северу от Киева, движущаяся в сторону украинской столицы, протянулась на 64 километра. Подробности.

9:53 Россия запретила полеты для швейцарских авиакомпаний. Вчера, 28 февраля, Швейцария закрыла воздушное пространство для российских самолетов и присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении России.

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