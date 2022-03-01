Евродепутаты признали право Украины стать кандидатом в ЕС

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Внеочередная сессия Европарламента прошла 1 марта в Брюсселе под знаком солидарности с Украиной. Вслед за позиционированием Еврокомиссии, депутаты Европарламента приняли резолюцию в поддержку кандидатуры Киева для вступления в ЕС.

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Глава Европарламента, мальтийка Роберта Мецола сказала, что для поддержки Украины Евросоюз готов действовать не жалея сил и средств:

Европа отвечает на трагические события последних дней. Мы будем действовать "чего бы то это нам ни стоило. Государства-соседи Украины приняли сотни тысяч беженцев, Европейцы приняли украинцев в своих домах. Мы ввели ряд беспрецедентных, масштабных санкций. Больше того, мы обеспечим Украину столь необходимым ей оружием. Мы закрыли наше небо для российских самолетов и частных самолетов олигархов. Мы высказались за отключение России от системы SWIFT. У нас запрещена работа кремлевских пропагандистских СМИ. Европейские граждане, организации, предприятия, спорт заняли четкую и решительную позицию: они не будут иметь дело с агрессором и принимать его. Европа готова пойти еще дальше.

Важным решением Европарламента стала поддержка Украины-кандидата на вступление в ЕС. В этой связи Роберта Мецола подчеркнула:

Мы признаём европейскую перспективу Украины. В нашей Резолюции четко сказано, что мы приветствуем заявку Украины на получение статуса кандидата и будем работать для достижения этой цели. Мы должны смотреть в будущее вместе.

Обращаясь к участникам этой сессии Европарламента по видеосвязи, президент Украины Володимир Зеленский подтвердил, что в рамках присоединения Украины к ЕС рассчитывает на применение «особой процедуры». Такой подход встретил поддержку многих депутатов Европарламента и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, На практике, говорят эксперты, разговоры о вступлении новой страны в ЕС носят, скорее, символический характер.

Процедура вступления в ЕС — долгий и сложный процесс. В частности, он предполагает единодушное согласие на прием нового члена со стороны всех двадцати семи стран ЕС. Следует уточнить также, что текст, принятый 1 марта Европарламентом, не имеет обязательной силы.

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