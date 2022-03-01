Заседание Международного суда ООН в Гааге по поводу Украины состоится 7 и 8 марта

Международный суд ООН (МС) объявил во вторник, 1 марта, что 7 и 8 марта проведет слушания по делу Киева, который обвиняет Москву во вторжении под предлогом геноцида русскоязычного населения. Украина в своем иске не утверждает, что Кремль в феврале 2022 года совершил геноцид украинской нации. Впрочем, Киев упоминает о его потенциальном планировании.

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Председатель Суда привлекла внимание России к тому факту, что будет «действовать таким образом, чтобы любое постановление» суда «могло иметь за собой последствия», уточняется в пресс-релизе МС, главного судебного органа ООН.

В минувшую субботу Украина обратилась в Международный суд с обвинениями в адрес России в планировании геноцида в Украине. В своем обращении киевские власти указали, что Россия «умышленно убивает лиц украинской национальности и наносит серьезный ущерб их физической неприкосновенности», — уточняет пресс-релиз Международного суда, базирующегося в Гааге.

Украина также заявляет, что подала этот иск «для того, чтобы установить, что вмешательство Российской Федерации против Украины и на ее территории под предлогом так называемого геноцида не имеет под собой никаких правовых оснований», подчеркивается в пресс-релизе МС.

Международный суд ООН был создан в 1946 году для урегулирования споров между государствами. Его решения являются обязательными и не могут быть обжалованы, но у суда нет средств для их исполнения.

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