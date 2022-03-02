Джо Байден в послании Конгрессу: президент Путин «изолирован от мира больше, чем когда-либо»

Президент США Джо Байден выступил перед членами американского Конгресса с ежегодным посланием «О положении в стране» (State of the Union) — его первым подобным послением в статусе главы государства. Обычто такие послания посвящены в первую очередь вопросам американской внутренней политики, но Байден начал свое выступление с ряда заявлений о вторжении России в Украину.

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Послание Байдена началось с критики в адрес президента России Владимира Путина за его вторжение в Украину, а также с перечисления санкций и других ограничительных мер, уже введенных западом в отношении России. Заявления президента вызвали в Конгрессе аплодисменты и возгласы поддержки. «Пусть сегодня каждый из нас пошлет безошибочный сигнал миру и Украине. Пожалуйста, встаньте, если можете, и покажите, что, да, мы, Соединенные Штаты Америки, поддерживаем украинский народ», — сказал Байден.

Он поприветствовал вклад стратегических партнеров США в том, что касается введения санкций. По словам Байдена, вторжение в Украину было «преднамеренным и неспровоцированным», а президент Путин неоднократно отвергал дипломатические усилия». Но, как заявил американский лидер, президент России «серьезно просчитался»: он «думал, что запад и НАТО не ответят» на агрессию в отношении Украины, но в итоге «сейчас Путин изолирован от мира больше, чем когда-либо».

Также Джо Байден поприветствовал смелость украинского народа и президента Украины Владимира Зеленского. «От президента Зеленского до каждого украинца, их бесстрашие, их мужество, их решимость вдохновляют мир. Группы горожан блокируют своими телами танки. Все — от студентов до учителей-пенсионеров — стали солдатами, защищающими свою Родину», — сказал американский лидер.

Американский лидер официально подтвердил решение о закрытии воздушного пространства США для российских самолетов. Информация о том, что Вашингтон пойдет на этот шаг вслед за странами ЕС и Канадой, появлялась еще до президентского послания. По словам Байдена, этот шаг поможет создать дополнительное давление на российскую экономику в контексте, когда российский фондовый рынок потерял 40%, а рубль — 30%. «Российская экономика шатается, и в этом виноват лишь Путин», — заявил Байден.

Джо Байден также объяснил, что одна из санкционных мер, введенных США и ЕС, запрещает Центральному банку России продавать иностранную валюту для поддержки рубля, в том числе это касается валютных запасов из военного резерва Центробанка. В связи с этим российская экономика становится более уязвимой для других санкций, в том числе для отключения некоторых российских банков от SWIFT.

Кроме того, президент США заявил, что министерство юстиции готовит группу экспертов, чтобы «расследовать преступления российских олигархов». Предполагается, что Минюст США проверит, есть ли связь между активами некоторых олигархов и нарушениями закона. Если эта связь будет выявлена, часть активов может быть конфискована. «Мы присоединяемся к нашим европейским союзникам в стремлении найти и конфисковать ваши яхты, ваши роскошные квартиры, ваши частные самолеты», — обратился Байден к российским олигархам.

Также, помимо вторжения России в Украину, Джо Байден коснулся и отношений США с Китаем. «Я сказал Си Цзиньпину, что никогда не следует делать ставку против американского народа», — сказал Байден.

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