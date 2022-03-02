Киевский исход: корреспондент RFI об отъезде мирных жителей столицы Украины

Специальный корреспондент RFI рассказал, как жители Киева и Киевской области пытаются 2 марта выехать в западную часть страны и что представляют собой импровизированные блокпосты на их пути.

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Информация на 14:30 по парижскому времени

«Сейчас мы находимся в пути, недалеко от Киева. Кажется, что буквально каждый житель украинской столицы и Киевской области пытается сейчас куда-то уехать. Машин на дорогах очень много, стоят многокилометровые пробки — как на перекретсках, так и перед блокпостами. Все сейчас стремятcя уехать из области на запад, в сторону Молдовы или же Румынии, чтобы покинуть страну. Люди уезжают вместе со своими детьми, с домашними животными. Кто-то уезжает с большим количеством чемоданов, кто-то налегке. На дорогах Украины сейчас можно встретить любые автомобили — все пытаются покинуть Киев. И действительно, по нашей информации, в городе становится все более и более опасно оставаться.

Сейчас в Киевской области на заправках пока есть горючее, уехать можно. Как мы сегодня видим, блокпосты появляются все в новых и новых местах, в каждом — даже небольшом — городке: там, где еще только вчера можно было проехать не только без пробок, но и без всякого контроля, сейчас стоят очереди. Очень хорошо вооруженные добровольцы, украинские солдаты, военная техника здесь уже буквально на каждом километре. Чекпоинты часто представляют собой большое количество бетонных блоков, за которыми дежурят человек 10–15 — кто с ружьями, кто с автоматами, кто в форме, кто в гражданском.

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Мы уже достаточно далеко отъехали от Киева, атмосфера в Украине все более и более напряженная, это чувствуется даже по тому, как люди смотрят друг на друга. Очень многие видят в человеке, стоящем рядом, российского диверсанта, шпиона. Все очень подозрительно относятся к тому, что происходит. И сейчас можно с уверенностью сказать, что не только Киев, но и соседние города, небольшие села, жители которых вышли на оборону, своими силами пытаются поставить как баррикады из мешков с песком, так и блокпосты и другие импровизированные заграждения, в том числе, чтобы остановить российские танки и защитить себя.

В зависимоти от блокпоста либо проверяют все документы, а солдаты и добровольцы смотрят внутрь машин, либо просто пропускают. Но за последний час мы проехали, может быть, 20 км, и нас останавливали шесть раз, тщательно проверяли как документы, так и все, что находится в автомобиле. При этом то, что у нас на машине крупно написано «Пресса», не дает нам права проезда без контроля. Есть информация, что диверсионные группы действуют в том числе и в форме украинской армии, и прикидываясь журналистами, так что подозрение, конечно, оправдано».

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