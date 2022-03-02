Седьмой день войны: онлайн

Седьмой день продолжается объявленная 24 февраля президентом Путиным российская «военная спецоперация» на территории Украины. За прошедшие сутки российская армия обстреляла киевскую телебашню и площадь Свободы в Харькове, продолжила попытки штурма Херсона и Мариуполя, президент Зеленский выступил перед депутатами Европарламента, а в России заблокировали сайт «Дождя» и отключили от эфира «Эхо Москвы». RFI продолжает в режиме онлайн-трансляции следить за развитием событий 2 марта.

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Новости седьмого дня войны России против Украины. В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Хроника событий предыдущих дней войны: 24 февраля / 25 февраля / 26 февраля / 27 февраля / 28 февраля / 1 марта.

12:37 Солдатам французского «Иностранного легиона» разрешили уехать в «страны, граничащие с Украиной».

«От солдата можно требовать многого, особенно умереть, это его работа. Мы не можем просить его обманывать, отрекаться, противоречить самому себе, лгать, отрицать, лжесвидетельствовать», — заявил генерал Ален Ларде в опубликованном в ютубе обращении к солдатам «Иностранного легиона». В этом обращении генерал заявил, что разрешает отъезд некоторым легионерам в пограничные с Украиной страны, чтобы «содействовать безопасности семей». Кроме того, он пообещал, что «Иностранный легион» окажет помощь семьям легионеров, которых затронула война в Украине.

12:12 «Каждого арестованного должны сменить двое пришедших» Алексей Навальный призвал россиян ежедневно выходить на акции протеста против войны с Украиной. Обращение от его имени появилось в его социальных сетях 2 марта.

11:41 Утром 2 марта центр Харькова подвергся новым обстрелам. Сообщается о минимум четырех погибших и еще девяти раненых. Спасатели ищут под завалами разрушенных бомбардировкой зданий выживших и погибших.

Взрыв прогремел в 1,5 км от площади Свободы, которая была обстреляна накануне. В результате обстрела загорелся корпус университета им. Каразина на улице Мироносицкой, что расположен рядом со зданием СБУ. Также горела часть соседнего здания, где расположено Главное управление Нацполиции.

11:09 Президент Франции Эмманюэль Макрон выступит с обращением к французам по поводу войны в Украине. Как уточнили в Елисейском дворце, выступление президента запланировано в среду, 2 марта, в 20 часов по парижскому времени.

Утром в среду Эмманюэль Макрон провел заседание Совета обороны и национальной безопасности, посвященное военному вторжению России в Украину. В заседании Совета принимали участие главы МИД и МВД, министр обороны, экономики и экологических преобразований.

10:44 «Украинская правда»: экс-президент Виктор Янукович находится в Минске. Кремль планирует объявить его президентом Украины. Об этом изданию рассказал источник в украинской разведке.

«Полученная информация указывает на возможную подготовку Кремлем какой-либо информационной операции или акции по возвращению в Украину экс-президента Януковича или публикации в ближайшее время обращения от его имени к украинскому народу», — уточняет издание. Другого подтверждения этой информации пока не поступало.

10:23 В Херсоне опровергли информацию о захвате города российскими войсками. «Мы все еще Украина. Все еще стойкие. Но уже сильно в дыму», — написал мэр города Игорь Колыхаев.

По данным городских властей, российская армия захватила речной порт и железнодорожный вокзал. Минувшая ночь в городе прошла спокойно, однако были слышны одиночные выстрелы. Колыхаев также попросил президента Украины организовать «зеленый коридор» для того, чтобы «собрать сотни трупов в районе города», а также завезти в город продукты.

09:54 В Москве полиция задержала двух женщин и пятерых детей в возрасте от семи до 11 лет, которые 1 марта пришли возложить цветы к посольству Украины.

Об этом в фейсбуке рассказала старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Александра Архипова. По ее словам, родителей с детьми сначала хотели оставить на ночь в ОВД, но потом отпустили до суда.

дети © DR

09:28 Сбербанк сообщил о решении уйти с европейского рынка.

«Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений. В силу предписания Центрального банка России Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки», — цитирует ТАСС заявление крупнейшего российского банка.

09:11 «В молчании рождается нацизм». Президент Украины Владимир Зеленский обратился к евреям с призывом не молчать по поводу обстрелов Бабьего Яра и Умани. По его словам, сейчас невозможно оставаться нейтральным. Даже, Швейцария присоединилась к европейским санкциям против России, напомнил Зеленский.

«Для любого нормального человека, знающего историю, Бабий Яр — это особенная часть Киева. Особенная часть Европы. Место молитвы. Место памяти о ста тысячах людей, которых убили нацисты. Место старых киевских кладбищ. Кем нужно быть, чтобы сделать такое место — мишенью для ракет? Вы убиваете вторично жертв Холокоста. Обращаюсь сейчас ко всем евреям мира — разве вы не видите, что происходит? Поэтому очень важно, чтобы сейчас миллионы евреев по всему миру не молчали. В молчании рождается нацизм. Поэтому кричите об убийствах мирных людей. Кричите об убийствах украинцев». Владимир Зеленский.

08:56 Российское Минобороны также отчиталось об итогах боев за 1 марта. Как рассказал в ходе брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков, российские военные вывели из строя аппаратную киевской телевышки, взяли под полный контроль город Херсон, «воздушно-космические силы России нанесли массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины, поражено 67 объектов. Всего за время операции выведено из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины, уничтожено 47 самолетов на земле и 11 самолетов в воздухе, 472 танка и других боевых бронированных машин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 46 беспилотных летательных аппаратов».

08:37 В Украине рассказали, как прошла ночь с 1 на 2 марта. Сообщается о боях в Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Сумской, Донецкой, Харьковской и Киевской областях.

В Житомире сообщают об авиабомбардировках по частному сектору. В результате обстрелов пострадали также больница и роддом. Разрушены 10 частных домов, двое погибших и 12 пострадавших. В Кировоградской области обстрелян военный аэродром Канатово. В Херсоне ночью продолжались бои, в город зашла российская военная техника. В Сумах сообщили об артобстреле. В Донецкой области сообщают о крайне тяжелой ситуации в Волновахе и Мариуполе, продолжаются обстрелы городов. В Харькове всю ночь продолжались обстрелы жилых кварталов, также российские бомбардировщики СУ-25 нанесли удары по Чугуеву и Харькову. В Киевской области «ситуация контролируемая, врага сдерживают», — пишет «Украинская правда» со ссылкой на данные областных администраций.

08:14 Более 160 лауреатов Нобелевской премии выступили с открытым письмом к российскому правительству, в котором призвали вывести войска из Украины. Письмо размещено на сайте Nobel Campaigns.

«Подобно тому как нацистская Германия напала на Польшу в 1939 году (используя похожие трюки и фальшивые провокации) и на Советский Союз в 1941 году, правительство Российской Федерации под руководством президента Путина начало неоправданную военную агрессию — ничто другое как войну — против соседнего государства, Украины. Тут мы тщательно подбираем слова, поскольку не верим, что российский народ играет свою роль в этой агрессии. […]

Российское вторжение запятнало международную репутацию России на десятилетия вперед. Оно станет препятствием для ее экономического развития и источником трудностей для ее населения. Наложенные санкции ограничат свободу передвижения талантливых и трудолюбивых россиян по миру. Зачем сейчас строить стену между Россией и миром?

Сотни украинских военных, российских военных и украинских мирных граждан, включая детей, уже погибли. Это так грустно и так ненужно. Мы объединились вокруг этого обращения, чтобы призвать российское правительство прекратить вторжение в Украину и вывести свои войска из Украины.

Мы уважаем спокойствие и силу украинцев. Мы с вами. Наши сердца – с семьями и друзьями тех украинцев и россиян, кто уже погиб или ранен. Пусть придет мир в наш прекрасный мир».

07:59 Президент США Джо Байден выступил в ночь на 2 марта с заявлением по ситуации в Украине. «Путин сейчас изолирован от мира, больше, чем когда-либо», — заявил американский лидер, он также объявил о закрытии воздушного пространства США для российских самолетов. По словам Байдена, Путин дважды «просчитался»? и в отношении народа Украины, который защищает свою родину, и в отношении ООН и НАТО, которые едины в своей позиции и действиях.

Что произошло в ночь с 1 на 2 марта:

Украинская армия сообщила о ночных боях в Харькове, бомбардировке российской авиацией Житомира и продолжении российского наступления на Киев.

160 нобелевских лауреатов выступили против войны.

США вслед за Евросоюзом объявили о закрытии неба для российских самолетов.

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