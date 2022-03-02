На сайте RFI теперь можно слушать «Українське радіо» в прямом эфире

На главной странице сайта RFI на русском языке теперь можно слушать прямой эфир «Українське радіо» — украиноязычной радиостанции Национальной общественной телерадиокомпании Украины, входящей Европейский вещательный союз (EBU).

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Общественное радио Украины в прямом эфире — на сайте RFI на русском языке

В актуальном контексте в дополнение к своему контенту на русском и других языках RFI стремится сделать информацию максимально доступной для украиноязычных слушателей и интернет-пользователей во всем мире. Поэтому теперь на главной странице сайта RFI на русском языке доступен прямой эфир «Українське радіо» — радио с самой большой сетью FM в Украине, которое ежедневно слушает около миллиона человек.

Со вторника, 22 февраля, «Українське радіо» перешло на круглосуточное вещание, предоставляя слушателям в прямом эфире информацию о ситуации в стране. Вещание в Киеве ведется на частоте 105 FM.

Редакции RFI на французском и 15 других языках, включая русский, прилагают все усилия для того, чтобы предоставить слушателям и интернет-пользователям экспертное освещение войны в Украине. RFI, его журналисты и специальные корреспонденты предлагают многообразные спецвыпуски программ, а также тематические передачи. Редакция RFI на русском языке освещает текущие события на своем веб-сайте.

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