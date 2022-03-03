Восьмой день войны России против Украины. Онлайн

Киев после ночного обстрела, 28 февраля 2022 г.

В четверг, 3 марта, началась вторая неделя российского военного вторжения на территорию Украины. Российские войска продолжают обстреливать Киев и Харьков, заблокировали Мариуполь, ведут бои за Николаев, сообщили о взятии Херсона и Бердянска. Россия впервые официально назвала свои потери за неделю войны, Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию с осуждением российской агрессии. Эмманюэль Макрон заявил о «смене эпох» в связи с новой войной в Европе. RFI в онлайн-режиме следит за развитием событий.

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Новости восьмого дня войны России против Украины. В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Хроника событий предыдущих дней войны: 24 февраля / 25 февраля / 26 февраля / 27 февраля / 28 февраля / 1 марта / 2 марта.

7:40 В ночь на 3 марта в Украине продолжались боевые действия:

В центре Киева были слышны минимум четыре взрыва.

Город Изюм в Харьковской области подвергся обстрелу. Удар пришелся по многоэтажке и частному дому. По данным местных властей, погибли восемь человек, включая двух детей.

В Харькове также ночью были обстрелы, пострадал Успенский собор.

Ракетный удар был нанесен по городу Сумы на северо-востоке страны. Пять человек попали в больницу.

Что произошло в ночь со 2 на 3 марта:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «почти девяти тысячах убитых россиян».

Ранее Минобороны России сообщило, что за неделю военных действий российская армия потеряла 498 человек убитыми, 1597 ранеными.

Всемирный Банк остановил все программы в России и Беларуси.

Российская делегация во главе с Владимиром Мединским прибыла в Беларусь на второй раунд переговоров и ожидает украинскую сторону в четверг утром в Беловежской пуще.

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