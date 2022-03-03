В Украине приняли закон об изъятии собственности России и ее резидентов. Что будут изымать?

Российскому бизнесу было «неуютно» в Украине с 2014 года, когда РФ начала войну в Донбассе. На фото: акция протеста у «Сбербанка» в Киеве 10.04.2017.

3 марта Верховная Рада проголосовала за «Закон Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов». О том, что и как будут конфисковывать — в материале RFI.

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Мотивировка

О принятии закона сообщается на сайте украинского парламента.

В преамбуле документа говорится о том, что он принимается «с целью защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, [...] учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и украинского народа, с нарушением норм международного права, совершая преступления против человечности».

Кто и что попадает под действие закона

В законе говорится о том, что под его действие попадают российские «юридические лица (их филиалы, представительства)», осуществляющие деятельность на территории Украины, а кроме того юрлица, «учредителем (участником, акционером) или бенефициаром которых является Российская Федерация и/или у которых Российская Федерация имеет долю в уставном капитале, акции, паи, другое членство (участие в любой форме)».

Собственность таких юрлиц подлежит «принудительному изъятию» «по мотивам общественной необходимости (включая случаи, при которых это настоятельно требуется в связи с военной необходимостью) в пользу государства Украина».

Конфисковано будет «движимое и недвижимое имущество, средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права, другое имущество (активы), находящиеся (зарегистрированные) на территории Украины, которые непосредственно или через аффилированных лиц принадлежат Российской Федерации и ее резидентам».

Принудительное изъятие собственности будет проводиться «без какой-либо компенсации (возмещения) ее стоимости, учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и украинского народа», написано в законе.

Решение о принудительном изъятии «принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины и вводится в действие указом президента Украины».

Список активов, подлежащих изъятию, будет определять украинское правительство.

Зеленский — Кремлю: «Учите слова „репарарации“ и „контрибуции“»

Принятие этого документа «не исключает и не ограничивает прав государства Украина требовать в соответствии с нормами международного права привлечения к ответственности государства Российская Федерация, в том числе требовать возмещения (компенсации) ущерба, причиненного вследствие полномасштабной агрессивной войны…», — написано в законе.

Утром 3 марта президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что после окончания войны его страна «восстановит каждое здание, каждую улицу, каждый город». И мы «говорим России: учите слова репарации и контрибуции», «вы компенсируете все, что сделали против нашей страны, против каждого украинца».

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