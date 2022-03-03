Эксперт: Решительность и скорость консолидации Запада насторожили Китай

В разворачивающемся противостоянии России и Запада Китай пока избрал нейтральную позицию, однако политическое руководство страны внимательно наблюдает за развитием ситуации. Об этом в интервью RFI заявил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Игорь Денисов.

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В разворачивающемся противостоянии России и Запада Китай пока избрал нейтральную позицию, однако политическое руководство страны внимательно наблюдает за развитием ситуации. Об этом в интервью RFI заявил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Игорь Денисов.

По словам эксперта, обсуждения по поводу реакции на украинские события еще идут в китайском руководстве, поскольку есть понимание того, что конфликтная ситуация может затянуться. “Важно понимать, что позиция Китая не является застывшей, и она будет меняться в зависимости от дальнейшего развития событий”, — подчеркнул Денисов.

“Пока Китай занял позицию невмешательства в события на Украине, но учитывающую большую часть российских интересов по вопросу о европейской безопасности. Известно, что уже состоялся первый контакт на высоком уровне – разговор глав МИДов КНР и Украины, вполне возможен и телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского”, — сообщил эксперт.

Тем не менее, отметил он, Китай воздержался при голосовании как в Совбезе ООН, так и на сессии Генеральной Ассамблеи этой организации. В то же время, по словам Денисова, уже можно видеть первые признаки того, что военные действия в Европе не отвечают китайским интересам. В частности, китайскими представителями было сказано, что это не то развитие событий, которое Китай хотел бы видеть.

Несмотря на положительную реакцию, которую вызвало у Китая начало российско-украинских переговоров, КНР вряд ли видит здесь себя в роли модератора, полагает Денисов. Он убежден, что Китай не будет критиковать Россию и не введет антироссийские санкции, но, в то же время, точно не поддержит независимый статус ЛНР и ДНР.

То, как развиваются события вокруг Украины, делает и без того маловероятный силовой сценарий решения “проблемы Тайваня” еще менее вероятным, считает Денисов. Он пояснил, что масштаб западного ответа на действия России в Украине заставит Китай подходить к любым потенциальным конфликтам, где он является основным действующим лицом, очень и очень осмотрительно.

“Сама идея о некоем согласовании действий России в Европе и Китая в Азии имеет довольно шаткие основании в сфере реальной политики. Си Цзиньпин вряд ли согласится на решение принципиально важного для нации вопроса с оглядкой на события, которые он не может контролировать. Кроме того, нынешний момент - когда Китай готовится к важнейшему для страны ХХ съезду КПК, на котором речь пойдет о «третьем сроке» Си - не очень подходит для начала военной операции, тем более что срочности никакой здесь нет”, — полагает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Игорь Денисов.

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