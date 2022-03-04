Бесполетная зона: Украина умоляет защитить её от российских бомбардировок. И слышит отказ

Установление бесполетной зоны над Украиной — то, чего неустанно требует от Запада президент Владимир Зеленский, то, чего ждут миллионы украинцев, которые сейчас спасаются от российских бомбежек и ракетных обстрелов… Учитывая огромное превосходство российских сил над украинскими ВВС по числу самолетов и ракет, уже очень скоро вопрос установления бесполетной зоны (или отказа это сделать, о чем в очередной раз 4 марта заявили в НАТО) может стать для Украины вопросом выживания.

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Требования Украины и опасения союзников

Многих потрясло выступление украинской активистки Дарьи Каленюк, которая во время пресс-конференции в Варшаве 1 марта отчитала британского премьера Бориса Джонсона за то, что страны НАТО боятся вводить бесполетную зону (БЗ) над Украиной.

«Итак, вы говорите о стойкости украинского народа, но украинские женщины и дети находятся в большом страхе из-за бомб и ракет, которые летят с неба. Украинский народ отчаянно просит Запад защитить небо — они просят о бесполетной зоне. Вы говорите в ответ, что это спровоцирует третью мировую войну. Но какая альтернатива [...]? Наблюдать, как наши дети выступают щитом для НАТО, вместо самолетов защищают страны Альянса от ракет и бомб?» — сказала Дарья, которая к концу своего двухминутного выступления уже не могла сдержать слез.

Заметно взволнованный ее речью, Борис Джонсон ответил, что сбивать российские самолеты было бы равносильно войне с Россией. «Это не то, что мы можем сделать [...], и я думаю, что последствия этого будет очень-очень трудно контролировать», — заключил он.

В тот же день представители украинской диаспоры попросили лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стармера, — который пришел на службу в Украинскую автокефальную православную церковь в Лондоне — поговорить с правительством о введении БЗ. (Не то чтобы Стармер мог действительно повлиять на принятие подобного решения, но обращение еще и к нему позволяет понять, насколько украинцы пытаются использовать малейшую возможность для продвижения своего требования среди политических элит Запада).

Сэр Стармер пообещал: «Мы поговорим с правительством».

При этом лейбористы тоже не поддерживают введение бесполетной зоны, по той же причине. Но, как напомнил в разговоре со Стармером член украинской общины Андрей Петрик, еще две недели назад большинство было против отключения российских банков от Swift, а сейчас такое решение принято…

Киевское метро с первого дня войны превратилось в бомбоубежище. На фото: 02.03.2022. AFP - ARIS MESSINIS

Не поддерживают идею «закрытия неба» в Украине и власти США. Как пишет Reuters, 28 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам: «Бесполетная зона потребует [...] развертывания американских военных для обеспечения ее соблюдения, что (может обернуться) прямым конфликтом и потенциальной войной с Россией, в которой мы не планируем участвовать».

Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона, 28 февраля также ответил «нет» на вопрос о том, рассматривали ли США возможность объявления бесполетной зоны над воздушным пространством Украины, пишет Newsweek в материале под заголовком «Украинское официальное лицо призывает к созданию бесполетной зоны: „Сколько еще детей должно умереть?“».

В Интернете создано несколько петиций с требованием создания БЗ, одна из них к 4 марта собрала 1,1 млн подписей.

Киев. Результат ракетной атаки российских сил. 25.02.2022 AP - Emilio Morenatti

Что такое бесполетная зона

Бесполетная зона — также известна как запретная для полетов зона (NFZ) или запретная зона для воздуха (AEZ).

На практике самолеты, желающие перелететь территорию, где установлена БЗ, должны запросить разрешение у страны или группы стран, установивших ее. Без такого разрешения самолеты считаются вражескими и могут быть сбиты.

Как заявлял в 2011 году (перед тем как БЗ была установлена в Ливии) заместитель редактора американского журнала Foreign Policy Джошуа Китинг, бесполетная зона — это «компромисс в ситуациях, когда международное сообщество требует прекращения насилия, но не может политически оправдать полномасштабное военное вмешательство».

После того, как определена протяженность зоны и действия в случае ее нарушения, страны, организующие БЗ, развертывают воздушную систему: самолеты-перехватчики, самолеты радиолокационного обнаружения и проч.

В зависимости от принятой тактики, установление бесполетной зоны может также включать предварительное уничтожение систем обнаружения и перехвата противника (радаров и ракет).

Установление бесполетных зон — практика, которую начали использовать с 90-х годов прошлого века. Помимо Ливии, она применялась в Ираке (1991–2003 гг.), а также в Боснии (1993-95 г.).

Чтобы бесполетная зона была эффективной, говорит в интервью изданию Defense News Хизер Пенни, бывший пилот F-16 и старшая научная сотрудница Института аэрокосмических исследований имени Митчелла, США или НАТО должны будут сбивать любые российские самолеты или средства ПВО, нарушающие ее... Ну, или россияне должны будут поверить в то, что по ним точно откроют огонь в случае любого вторжения в воздушное пространство Украины — и прекратить такие вторжения.

Если США или НАТО объявят бесполетную зону и не обеспечат ее соблюдения, «она превратится в бумажного тигра», отмечает Пенни. «Хотим ли мы, чтобы наш авторитет подвергся такому испытанию?» — заявила Рейчел Риццо, старшая научная сотрудница Европейского центра Атлантического совета.

Манифестации против этой войны проходят ежедневно в десятках городов мира. На фото: Париж. 25.02.2022. На плакате — мольба: «НАТО!!! Защити наше небо». © Yury Safronov, RFI

Дейв Дептула, декан Института аэрокосмических исследований имени Митчелла, генерал-лейтенант ВВС США в отставке, командовавший операцией «Северный дозор» по установлению БЗ в Ираке, говорит, что в каждой иракской бесполетной зоне обычно находилось около 50 самолетов, которые патрулировали ее по несколько часов в день.

По его словам, для круглосуточного патрулирования над Украиной — государством, площадь которого более чем в два раза превышает площадь иракских бесполетных зон, — потребовались бы сотни истребителей.

«Это не просто щелчок выключателя, и все, мы вводим бесполетную зону», — сказал Дептула: «Для того, чтобы это было эффективным, требуется тщательная подготовка и определение [миссии и целей]».

Это также означает задействование большого числа летчиков, наличие многочисленных баз для заправки и обслуживания этих истребителей…

Кроме того, бесполетная зона в Ираке была введена после того, как иракские ВВС, оборона и командование были практически уничтожены — ситуация, которой нет в Украине. Бесполетная зона потребует значительных усилий по подавлению ПВО противника, в том числе, уничтожения таких высокоэффективных зенитно-ракетных комплексов как С-400 (например, с помощью самолетов F-22 Raptor и F-35 Lightning II, отмечает издание).

Но США или НАТО, скорее всего, будут терять самолеты в ходе такой операции, а попытки спасти сбитых пилотов в таком нестабильном регионе станут испытанием для боевых поисково-спасательных групп.

Дело в «бесхребетности» НАТО?

Бывший начальник штаба обороны Канады Рик Хиллер, напротив, убежден, что Украине нужно помочь в этом вопросе.

«Больше всего им нужна бесполетная зона», — сказал Хиллер в интервью CTV News. «Если говорят, что это может привести к эскалации, то я думаю, что это свидетельствует о том, что у НАТО сейчас недостаточно сильный хребет».

1 марта президент Зеленский в интервью CNN и Reuters еще раз заявил, что Запад должен рассмотреть вопрос о создании бесполетной зоны для российских ракет, самолетов и вертолетов — в ответ на чудовищный обстрел Харькова.

Харьков — один из самых пострадавших от российских обстрелов городов Украины. 02.03.2022. AFP - -

«Что касается закрытого неба… Это бы нам очень помогло. И это не втягивание стран НАТО в войну, — заявил президент Украины. — Если честно, в войну давно уже все втянуты. И точно не Украиной, а Россией».

Зеленский повторил это требование и рано утром 4 марта, после того, как российские агрессоры обстреляли (а потом и захватили) Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе.

«Это преступление наглядно демонстрирует необходимость скорейшего внедрения беспилотной зоны над Украиной для того, чтобы защитить не только Украину, но и Европу, и мир в целом. Остановите ядерного маньяка», – призвал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Но в тот же день Североатлантический альянс подтвердил свою прежнюю позицию...

Генсек НАТО: «Мы должны предотвратить эскалацию этой войны...»

4 марта в штаб-квартире альянса в Брюсселе прошла экстренная встреча министров иностранных дел стран НАТО. Перед натовскими министрами выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Наше государство готово воевать, мы продолжаем бороться против российского нашествия, но мы нуждаемся в немедленной помощи в отражении российских атак в воздухе, — цитирует Кулебу издание „Украинская правда“. — Если вы этого не сделаете, вам придется разделить ответственность за жизнь и страдание гражданского населения Украины, которое гибнет от ракетных обстрелов российских самолетов».

Село Горенка, Киевская область. Последствия российского налета. 02.03.2022. AP - Vadim Ghirda

«Наступит момент, когда страны НАТО будут готовы обеспечить Украину буквально всем, чтобы остановить Россию от нападения на всю Европу и превращения жизни европейских стран в ужас», — сказал Кулеба, призвав не только «закрыть небо», но и передать Украине боевые самолеты.

Об этом же просил накануне Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

«Если вы сейчас не можете назвать украинцам срок, когда вы это (бесполетную зону — Прим. RFI) введете, скажите, какое количество людей должно взорваться? Сколько нужно рук, ног, голов, чтобы они были оторваны, чтобы достучаться до вас, чтобы вы закрыли?..».

Киев. 02.03.2022. После ракетного обстрела телебашни, совершенного российскими войсками. Украинские спасатели и полиция выносят тела погибших людей. AFP - DIMITAR DILKOFF

Но 4 марта Североатлантический альянс снова отверг идею о введении БЗ. «НАТО — это оборонительный альянс. Мы не стремимся к конфликту с Россией», — сказал генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Этот вопрос обсуждался, и союзники согласились, что мы не должны иметь натовские самолеты в воздушном пространстве Украины или натовские войска на земле, потому что мы можем закончить тотальной войной в Европе, — сказал Столтенберг. — Мы обязаны предотвратить эскалацию этой войны и (еевыход) за пределы Украины. Потому что это было бы еще более опасно, еще более разрушительно и привело бы к еще большим человеческим страданиям».

Тем временем российские войска продолжают превращать жилые кварталы украинских городов в руины.

«Россия пытается разрушить Украину, используя ту же тактику, при помощи которой она разрушила Сирию. Мы не должны этого позволить в сердце Европы», — заявил, выступая перед министрами стран НАТО глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Путин «загнан в угол», «ему очень трудно повернуть назад», и он может попытаться превратить Киев в Грозный (времен второй чеченской войны), предупредил 1 марта упомянутый выше Борис Джонсон.

У России в десятки раз больше самолетов

Теоретическое превосходство российских ВВС над украинскими является подавляющим, пишет AFP.

Если посмотреть только на цифры, дисбаланс впечатляет: 132 бомбардировщика у РФ — и ни одного у Украины, 832 истребителя против 86, 358 транспортных самолетов против 63 (согласно данным британского исследовательского центра Jane’s)… В небе Украина превосходит РФ только по числу беспилотников — 66 против 25.

Пока эта кричащая разница не сказывается так сильно, как изначально ожидали западные военные эксперты. «Если Россия и имеет преимущество в численности, она не завоевала контроль над небом Украины настолько, чтобы помешать украинским ВВС наносить ущерб российским военным действиям», — сказал AFP Гарет Дженнингс, эксперт по военной авиации в центре Jane's.

Впрочем, Москва пока не задействовала свои основные воздушные силы — еще и поэтому Украина опасается крупного воздушного наступления со стороны захватчиков. Особенно с учетом огромных потерь в живой силе и технике, понесенных россиянами в первые 9 дней войны.

Украина пока очень хорошо использует боевые беспилотники Bayraktar TB2, говорит эксперт Хизер Пенни. Героически обороняющаяся страна восхваляет и мифологизирует своих летчиков как героев и олицетворение национального сопротивления, активно отмечая в информационном пространстве каждую воздушную победу над захватчиками. Но если бы Украина могла установить контроль над своим небом, подчеркивает Пенни, ее ВВС, конечно, могли бы сделать гораздо больше для уничтожения захватчиков.

Игрушечный самолет лежит среди обломков разрушенного жилого дома возле контрольно-пропускного пункта в Броварах, под Киевом. 01.03.2022 AP - Efrem Lukatsky

«Российский истребительный флот сохраняет свои разрушительные возможности, и в ближайшие дни они могут быть быстро развернуты против воздушных и наземных целей» Украины, — предупредил Джастин Бронк, эксперт по военной авиации британского аналитического центра RUSI.

«Ближайшие дни будут хуже: больше смертей, больше разрушений, потому что Россия будет использовать более тяжелое оружие», — предупредил 4 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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