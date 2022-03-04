В результате обстрела на Запорожской атомной электростанции начался пожар.

В ночь с четверга на пятницу на Запорожской атомной электростанции в Украине, крупнейшей в Европе, вспыхнул пожар. Информацию подтвердил мэр города Энергодар в онлайн-обращении.

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«После обстрела Запорожской атомной электростанции российскими войсками возник пожар», — заявил пресс-секретарь станции Андрей Туз в видео, опубликованном в Telegram-аккаунте станции.

Сообщается о боях между российскими и украинскими войсками в этом районе.

Представители станции сообщили в Telegram, что пожар продолжается, и к его тушению невозможно приступить из-за обстрелов. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов требует остановить обстрел атомной электростанции. Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе.

«Пожар на Запорожской АЭС! Пожарные не могут добраться к месту возгорания и ликвидировать последствия - расстреливают в упор. Уже есть попадание в первый энергоблок», – заявил Туз. Он рассказал, что этот энергоблок еще неделю назад был подключен к сети, а несколько дней назад его перевели в состояние планового ремонта. «Ядерное топливо находится внутри ядерного реактора. Оно еще не выгружено. Плюс, в центральном зале находится еще бассейн перегрузки и выдержки ядерного топлива, который также содержит сборки с ураном и ядерным топливом», – сказал он и подчеркнул опасность разрушения герметичной оболочки.

Информации о нарушении радиационного фона пока нет.

Позже поступила информация, что на Запорожскую атомную электростанцию ​​пропустили пожарных. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также предупредил о серьезной опасности, которую может представлять взрыв. «Российская армия со всех сторон обстреливает Запорожскую АЭС, крупнейшую атомную электростанцию ​​в Европе. Огонь уже вспыхнул. Если он взорвется, то будет в 10 раз больше, чем Чернобыль! Россияне должны НЕМЕДЛЕННО прекратить огонь, допустить пожарных, установить безопасную зону!» — написал он в Twitter.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022

Ранее в четверг Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что российские танки и пехота находятся вблизи города Энергодар, в нескольких километрах от Запорожской АЭС. В своем заявлении в четверг генеральный директор организации Рафаэль Мариано Гросси потребовал немедленно прекратить любое применение силы в Энергодаре и вблизи завода. Он сказал, что МАГАТЭ продолжает консультации с Киевом и другими субъектами для оказания помощи и обеспечения безопасности украинских ядерных объектов.

В пятницу ночью в МАГАТЭ заявили, что находятся в контакте с украинскими властями.

#Ukraine: IAEA is aware of reports of shelling at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant (NPP), in contact with Ukrainian authorities about situation. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

Запорожская АЭС © Wikipédia

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