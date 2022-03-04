В результате обстрела на Запорожской атомной электростанции начался пожар

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В результате обстрела на Запорожской атомной электростанции начался пожар.
В результате обстрела на Запорожской атомной электростанции начался пожар. © Прямая трансляция пользователя Запорізька АЕС
RFI
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В ночь с четверга на пятницу на Запорожской атомной электростанции в Украине, крупнейшей в Европе, вспыхнул пожар. Информацию подтвердил мэр города Энергодар в онлайн-обращении.

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«После обстрела Запорожской атомной электростанции российскими войсками возник пожар», — заявил пресс-секретарь станции Андрей Туз в видео, опубликованном в Telegram-аккаунте станции.

Сообщается о боях между российскими и украинскими войсками в этом районе.

Представители станции сообщили в Telegram, что пожар продолжается, и к его тушению невозможно приступить из-за обстрелов. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов требует остановить обстрел атомной электростанции. Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе.

«Пожар на Запорожской АЭС! Пожарные не могут добраться к месту возгорания и ликвидировать последствия - расстреливают в упор. Уже есть попадание в первый энергоблок», – заявил Туз. Он рассказал, что этот энергоблок еще неделю назад был подключен к сети, а несколько дней назад его перевели в состояние планового ремонта. «Ядерное топливо находится внутри ядерного реактора. Оно еще не выгружено. Плюс, в центральном зале находится еще бассейн перегрузки и выдержки ядерного топлива, который также содержит сборки с ураном и ядерным топливом», – сказал он и подчеркнул опасность разрушения герметичной оболочки.

Информации о нарушении радиационного фона пока нет.

Позже поступила информация, что на Запорожскую атомную электростанцию ​​пропустили пожарных. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также предупредил о серьезной опасности, которую может представлять взрыв. «Российская армия со всех сторон обстреливает Запорожскую АЭС, крупнейшую атомную электростанцию ​​в Европе. Огонь уже вспыхнул. Если он взорвется, то будет в 10 раз больше, чем Чернобыль! Россияне должны НЕМЕДЛЕННО прекратить огонь, допустить пожарных, установить безопасную зону!» — написал он в Twitter.

Ранее в четверг Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что российские танки и пехота находятся вблизи города Энергодар, в нескольких километрах от Запорожской АЭС. В своем заявлении в четверг генеральный директор организации Рафаэль Мариано Гросси потребовал немедленно прекратить любое применение силы в Энергодаре и вблизи завода. Он сказал, что МАГАТЭ продолжает консультации с Киевом и другими субъектами для оказания помощи и обеспечения безопасности украинских ядерных объектов.

В пятницу ночью в МАГАТЭ заявили, что находятся в контакте с украинскими властями.

Запорожская АЭС
Запорожская АЭС © Wikipédia

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