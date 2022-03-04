Девятый день войны в Украине. Онлайн

Девятый день продолжается российское военное вторжение на территорию Украины. В ночь на 4 марта произошел пожар на Запорожской АЭС — крупнейшей атомной станции в Европе. Из-за продолжающихся боевых действий пожарные долго не могли приступить к тушению. К утру пожарным все-таки удалось локализовать огонь. Важное оборудование не задето. Радиация в норме. В России заблокировали сайт «Медузы», у многих пользователей также перестали открываться сайты «Би-би-си», «Радио Свобода», Deutsche Welle, а также Facebook и Twitter. RFI в. онлайн-режиме следит за развитием событий.

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Новости восьмого дня войны России против Украины. В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Хроника событий предыдущих дней войны: 24 февраля / 25 февраля / 26 февраля / 27 февраля / 28 февраля / 1 марта / 2 марта / 3 марта.

09:36 Украинские ВМС затопили свой фрегат «Гетман Сагайдачный» чтобы не допустить попадания в руки противника.

Корабль находился на капитальном ремонте и оперативно восстановить его боеспособность было невозможно. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. «Командир флагмана ВМСУ выполнил приказ затопить корабль, чтобы находившийся на ремонте фрегат „Гетман Сагайдачный“ не достался врагу. Трудно представить более сложное решение для мужественного воина и всей команды. Но мы построим новый флот. Современный, мощный… Главное сейчас — устоять».

09:19 Американский сервис аренды жилья Airbnb приостановил работу в России и Беларуси. Об этом написал в твиттере директор компании Брайан Чески. Компания Porsche остановила поставки своих автомобилей в Россию.

09:02 The Times: На Зеленского за неделю совершили три попытки покушения.

Убить президента Украины, по данным The Times, пытались наемники ЧВК «Вагнер» и чеченский спецназ.

Как утверждают источники издания покушения сорвались из-за саботажа сотрудников ФСБ, выступающих против войны в Украине.

08:41 В России Госдума одобрила закон о наказании за распространение заведомо ложной информации о действиях российских военных.

Текст законопроекта вводит в Уголовный кодекс России новую статью — 207.3, максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы.

Наказание также предусмотрено за «дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», а также за призывы к санкциям против России.

Законопроект был одобрен единогласно сразу в трех чтениях. Ни один из присутствующих депутатов не проголосовал против и не воздержался. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон будет рассмотрен Советом Федерации 4 марта и сразу отправлен на подпись президенту.

08:13 Томский телеканал ТВ-2 прекратил работу. Его сайт заблокировали за освещение войны в Украине. Об этом сообщил главный редактор независимого медиа Виктор Мучник.

В ночь на 4 марта Роскомнадзор также заблокировал сайты «Медузы», Deutsche Welle, «Би-би-си», «Радио Свобода», а также магазины приложений App Store и Google Play. У части российских пользователей перестали открываться соцсети Facebook и Twitter.

3 марта о Совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции, а телеканал «Дождь» объявил о временной приостановке работы.

07:57 Запорожская АЭС перешла под контроль российских войск

Об этом утром 4 марта сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Превышения радиационного фона не зафиксировано. Пожар на станции потушен. Состояние энергоблоков станции:

Энергоблок 1: планово-предупредительный ремонт.

Энергоблоки 2,3: отключены от сети, проводится охлаждение ядерных установок.

Энергоблоки 4: в работе, электрическая мощность 690 МВт.

Энергоблоки 5,6: проводится охлаждение ядерных установок.

Что произошло в ночь с 3 на 4 марта:

В ночь на 4 марта в украинском городе Энергодар в результате обстрела произошел пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской атомной электростанции — крупнейшей АЭС в Европе. По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным ночным видеообращением, заявив, что пожар на Запорожской АЭС может стать «вторым Чернобылем и даже большим». Ночью он провел экстренные телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, главой Европейского совета Шарлем Мишелем, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Польши Анджеем Дудой и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

К 6:20 утра по местному времени возгорание ликвидировали. Жертв и пострадавших в результате пожара нет, добавили в ведомстве. В МАГАТЭ сообщали, что пожар не затронул основное оборудование АЭС. Уровень радиации в норме.

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