Десятый день войны России против Украины. Онлайн

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Пожарные тушат жилые после обстрела в селе Чайки в Киевской области. 4 марта 2022 г.

Десятый день продолжается российское военное вторжение на территорию Украины. Наиболее сложная обстановка сохраняется вокруг Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя и Николаева. НАТО отказалось закрывать небо над Украиной, чтобы избежать полномасштабной войны Альянса с Россией. Путин подписал закон, по которому предусматривается 15 лет тюрьмы за «фейки» о войне. Сразу несколько российских независимых СМИ отказались освещать боевые действия в Украине. Роскомнадзор официально подтвердил блокировку Фейсбука и Твиттера в России. RFI в онлайн-режиме следит за развитием событий.

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Новости десятого дня войны России против Украины. В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Хроника событий предыдущих дней войны: 24 февраля / 25 февраля / 26 февраля / 27 февраля / 28 февраля / 1 марта / 2 марта / 3 марта / 4 марта.

10:50 В захваченном российской армией Херсоне жители города вышли на митинг протеста в поддержку целостности Украины. Акция началась в 10 утра. Жители пришли с сине-желтыми флагами и скандируют «Слава Украине». Как сообщает агентство УНИАН, россияне открыли по толпе предупредительный огонь, но это не остановило протесты.

В Херсоне перед зданием областной госадминистрации стоит российская военная техника, железнодорожный вокзал и морской порт находятся под контролем россиян. Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что российские войска не пропустили в город украинскую гуманитарную помощь.

10:26 Алексей Венедиктов сообщил, что уволен с поста главного редактора радиостанции «Эхо Москвы». Такое решение 5 марта принял совет директоров ЗАО «Эхо Москвы». Накануне «Газпром-Медиа» объявил о закрытии радиостанции. 1 марта Роскомнадзор заблокировал сайт радиостанции и отключил ее от эфира.

«Всё. Я свободен», — написал Венедиктов в личном телеграм-канале. Он отметил, что отработал главным редактором радиостанции ровно 24 года. Теперь Венедиктов намерен развивать свой исторический журнал «Дилетант».

Из-за нового закона о фейках многие российские СМИ объявили о прекращении работы или о том, что перестают освещать войну в Украине. Далеко неполный список таких СМИ опубликовало издание «Медуза».

10:11 Samsung объявила о приостановке поставок продукции в Россию

Южнокорейская компания Samsung Electronics объявила, что приостанавливает поставки своей продукции на российский рынок.

На российском рынке смартфонов по итогам 2021 года Samsung занимал второе место с долей 27%. На первом месте была компания Xiaomi с 31%, на третьем — Apple с 11% рынка.

Магазины техники Apple re:Store 2 марта закрылись в России, но потом возобновили работу, повысив цены.

Утренняя сводка Генштаба Украины

09:54 Украинский Генеральный штаб также представил свою сводку боевых действий на утро 5 марта. По данным Украины:

Потери российской армии превысили уже 10 тысяч человек. Российская армия потеряла 269 танков, 945 боевых бронированных машин, 105 единиц артиллерийских систем, 50 единиц РСЗО, 19 средств ПВО, 39 самолетов, 40 вертолетов, 409 единиц автомобильной техники, 2 легких скоростных катера, три беспилотника.

В украинском Генштабе утверждают, что войска Украины продолжают удерживать позиции по всем направлениям, а по некоторым направлениям перешли в контрнаступление; российские части деморализованы, солдаты и офицеры продолжают сдаваться, бегут, оставляя оружие и технику; российская армия продолжает обстреливать мирных жителей и объекты мирной инфраструктуры.

Утренняя сводка Минобороны России

09:36 Как сообщил в ходе очередного утреннего брифинга официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, на утро 5 марта:

• Российская армия за сутки захватила 10 новых населенных пунктов, продолжила наносить удары «по объектам военной инфраструктуры Украины», уничтожила склад боеприпасов на территории воинской части в Житомире, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLOW.

• Силы так называемой ДНР за ночь продвинулись на 27 км, установили контроль над шестью населенными пунктами и продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя.

• Всего за время операции российские войска нанесли удары по 2037 объектам украинской военной инфраструктуры. Среди них: 71 пункт управления и узлов связи украинских вооруженных сил; 98 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 61 радиолокационная станция.

• Уничтожены: 66 самолетов на земле и 16 самолетов в воздухе, 708 танков и других боевых бронированных машин, 74 реактивные системы залпового огня, 261 орудие полевой артиллерии и минометов, 505 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 56 беспилотных летательных аппарата.

09:02 В столице Сербии Белграде в пятницу вечером прошел митинг в поддержку России.

В акции приняли участие несколько тысяч человек. Митингующие пели «Катюшу», сербские патриотические песни, скандировали лозунги «Стоп НАТО!» и «Россия и Сербия, не нужен нам Евросоюз», «Путин! Путин!», «Да здравствует Сербия! Да здравствует Россия». Об этом сообщает агентство ТАСС.

Митинг в поддержку Путина и России в Белграде (Сербия). 4 марта 2022 г. REUTERS - STR

08:47 Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России до 14 марта.

Как уточняет ведомство, запрет на полеты сохраняет в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты, а также аннексированного в 2014 году Симферополя.

Для перевозки пассажиров Росавиация рекомендует авиакомпаниям организовать трансфер в ближайшие открытые аэропорты: Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Полеты российских авиакомпаний в Калининград выполняются через нейтральные воды Балтийского моря.

08:22 По данным ООН, после начала войны Украину покинули более 1,2 миллиона человек. Больше половины из них выехали в Польшу.

07:59 Мэр Мариуполя подтвердил договоренность об открытии гуманитарного коридора.

«Это даст возможность начать восстановление критически важной инфраструктуры — свет, вода и мобильная связь. Также будет возможность обеспечить Мариуполь продуктами и медикаментами первой необходимости», — написал в своем телеграм-канале мэр Вадим Бойченко.

07:43 Минобороны России объявило с 10 утра по московскому времени (9 часов — по Киеву) «режим тишины» и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной, говорится в заявлении ведомства.

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