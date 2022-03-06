Одиннадцатый день войны России против Украины. Онлайн

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Уже одиннадцать дней продолжается «специальная операция» российских войск на территории Украины. В Украине продолжаются обстрелы в Киевской, Харьковской и Сумской областях. Мариуполь находится блокаде российской армии и войск «народных республик», «Врачи без границ» заявляют о катастрофической ситуации в городе. В России по всей стране запланированы несогласованные с властью антивоенные митинги. VISA и MasterCard объявили о приостановке своей деятельности в России. RFI продолжает в онлайн-режиме следить за развитием событий в воскресенье, 6 марта.

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Новости десятого дня войны России против Украины. В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

13:10 Полк «Азов» сообщил о срыве второй попытки открытия «зеленого коридора» в Мариуполе. По данным украинской стороны, эвакуация отменилась из-за начавшегося обстрела со стороны российских войск. В российском Минобороны эту информацию пока не комментировали. Эвакуация мирных жителей из Мариуполя должна была начаться в 12 часов по местному времени (11ч — по Парижу).

12:51 Антивоенный митинг прошел в воскресенье также в Алматы. По данным казахской редакции «Радио Свобода», в акции приняли участие от трех до пяти тысяч человек. Силы правопорядка не задерживали демонстрантов.

Митинг против войны в Украине. Казахстан, Алматы, 6 марта 2022 г. AP - Vladimir Tretyakov

12:33 Эмманюэль Макрон созвонился Владимиром Путиным.

Об этом сообщили в Елисейском дворце. Перед этим с Путиным по телефону целый час проговорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

12:22 Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Медиазона». Издание заблокировали за освещение войны в Украине, в заявлении редакции говорится, что «Медиазона» продолжит свою работу.

Ранее в этот же день стало известно о блокировке сайтов изданий «7×7», «Лентачел», «Псковская губерния», «Протокол», «Троицкий вариант — Наука» и «Кузпресс».

11:57 Число беженцев из Украины превысило 1,5 млн человек. Об этом заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. «Более 1,5 миллиона беженцев из Украины перебрались в соседние страны за 10 дней — это самый быстрорастущий кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны», — пишет Гранди.

11:36 Более 600 человек уже задержали на антивоенных акциях в России. Об этом сообщает проект «ОВД-Инфо». Больше всего задержанных в Новосибирске — 245 человек. Также жесткие задержания проходят в Екатеринбурге. В Москве полиция оцепила Манежную площадь, акция еще не началась.

11:18 «Между жизнью и рабством». Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение к украинцам и россиянам.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым видеообращением. Он рассказал о своих ночных переговорах с президентом США, премьер-министрами Австралии, Албании, Болгарии и Израиля, а также с Илоном Маском.

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал о планах российской армии начать бомбардировки Одессы и обратился к россиянам, призвав их сделать выборы между «жизнью и рабством», пока это еще не поздно.

«Граждане Российской Федерации делают точно такой же выбор: между жизнью и рабством. Прямо сейчас, в эти дни, в эти часы, сегодня, завтра, в ближайшую неделю — это время, когда еще можно победить зло без невосполнимых потерь, когда за позицию грозят увольнением или автозаком, а не ГУЛАГом, материальными потерями, а не расстрелом. Не упустите эту возможность. Социальные сети, друзья, знакомые и не знакомые должны вас услышать. Мы, украинцы, хотим мира. Граждане России, для вас это борьба не только за мир в Украине, это борьба и за вашу страну, за то лучшее, что в ней было, за свободу, которую вы видели, за достаток, который вы чувствовали. Если вы промолчите сейчас, за вас потом будет говорить только ваша бедность, а отвечать ей будут только репрессии. Не молчите!» Владимир Зеленский.

10:39 В Украине заявляют об ожесточенных обстрелах городов Буча и Ирпень в Киевской области, а также Изюм — в Харьковской.

По данным Минобороны Украины, российские военные силами двух батальонов продолжают попытки захватить город Изюм и всю ночь обстреливали жилые кварталы из артиллерии. «Ракеты и бомбы задействованы и в центральных районах Изюма. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Также российские войска продолжают обстрел жилых кварталов городов Буча и Ирпень в Киевской области. Как сообщает городской совет Бучи, российская армия блокирует доставку гуманитарной помощи жителям, которые уже несколько суток остаются без электричества, тепла, связи и интернета. В Ирпене очевидцы сообщают о нескольких погибших в результате российских ударов.

10:24 Российские новостные агентства одновременно распространили новость о том, что Украина при поддержке Запада якобы работала над созданием ядерного оружия. Ранее об этом неоднократно говорил Владимир Путин. Ни одного доказательства таких разработок не приводится. Новость публикуется со ссылкой на «информированный источник в одном из компетентных ведомств РФ».

10:03 «Врачи без границ» (MSF) рассказали о тяжелой гуманитарной ситуации в Мариуполе

Со ссылкой на своих сотрудников в Мариуполе MSF сообщает, что в городе продолжаются тяжелые атаки, запасы продовольствия заканчиваются. Нет воды, электричества и отопления. Интернет и телефонная связь отключены. Больницы, супермаркеты и жилые дома сильно пострадали. Людям приходится растапливать снег.

«Люди сейчас фактически оказались в ловушке в Мариуполе, куда война пришла так внезапно, что многие даже не смогли бежать», — говорится в заявлении операционного директора MSF Кристин Жаме. Организация призывает срочно обеспечить безопасные «зеленые коридоры» для выхода мирных жителей из города.

09:41 В Новосибирске на антивоенной акции задержали 96 человек. Об этом сообщает «Тайга.инфо». В Томске акция проходит на Ново-Соборной площади. По данным местных СМИ, задержаны уже примерно 20 человек.

09:29 Харьков после российских бомбардировок. Фотографии репортеров Reuters и AP.

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09:13 США и Канада рекомендовали своим гражданам срочно уехать из России

В ночь на 6 марта сначала правительство США, а затем и Канады рекомендовали своим гражданам покинуть территорию России. Об этом говорится в сообщениях Государственного департамента США и Министерства иностранных дел Канады.

«Если вы сейчас находитесь в России, вам следует немедленно покинуть ее, пока еще доступны коммерческие способы путешествия», — говорится в сообщении канадского МИДа.

В Вашингтоне объяснили такие рекомендации возможностью преследования граждан США со стороны представителей российских органов безопасности, ограниченными возможностями по оказанию консульской помощи, угрозой терроризма, закрытием авиасообщения, а также «своевольным исполнением местного законодательства».

08:42 Генштаб Украины также опубликовал боевую сводку на утро 6 марта

Украинское военное ведомство утверждает, что за 11 дней войны были убиты более 11 тысяч российских военных. Российская армия также потеряла 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 50 реактивных систем залпового огня, 21 единицу средств ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов, 447 единиц автомобильной техники, два скоростных катера и четыре беспилотника.

Как заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, минувшей ночью в Харькове продолжались обстрелы; в Балаклее в Харьковской области российские войска пытались прорваться в сторону Днепропетровской области, но их остановили. Утверждается, что колонну русской техники разбили; в Сумской, Николаевской и Черниговской областях шли бои; в Киеве ночь прошла относительно спокойно, однако на подступах к городу стоит большое количество российской техники.

08:24 Минобороны России выпустило очередную сводку боевых действий на утро 6 марта.

08:11 В России в воскресенье проходят антивоенные акции. Их участников задерживает полиция

Как сообщает ОВД, на антивоенных акциях в Хабаровске и Владивостоке задержали по меньшей мере 15 человек. 13 или 15 человек были задержаны в Иркутске. В Новосибирске площадь перед Оперным театром оцепили полицейские. В Чите площадь Ленина также оцеплена полицией, туда пропускают только по паспортам.

Хроника событий предыдущих дней войны: 24 февраля / 25 февраля / 26 февраля / 27 февраля / 28 февраля / 1 марта / 2 марта / 3 марта / 4 марта / 5 марта.

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