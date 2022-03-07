Двенадцатый день российского вторжения в Украину. Онлайн

Двенадцатый день продолжается объявленная 24 февраля президентом Владимиром Путиным российская «военная спецоперация» на территории Украины. RFI продолжает в режиме онлайн-трансляции следить за развитием событий 7 марта.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

17:30 Совет Европы призвал к созданию «настоящих гуманитарных коридоров» в Украине и призвал Москву положить конец «беспрецедентным репрессиям» свободы выражения мнений внутри РФ. «Я призываю к соглашению о настоящих гуманитарных коридорах, необходимых для обеспечения безопасного прохода тысяч перемещенных лиц, спасающихся от смерти и разрушения», — заявила Мария Пейчинович Бурич, Генеральный секретарь Совета Европы, говорится в пресс-релизе.

17:20 Евросоюз начал рассмотрение кандидатур Украины, Грузии и Молдовы на возможность вступления в ЕС

Евросоюз в понедельник запустил процедуру рассмотрения заявлений о членстве Украины, Грузии и Молдовы, сообщила Франция, председательствующая в Совете ЕС. Три страны подали заявку после российского вторжения в Украину. Европейская комиссия должна будет выразить официальное мнение, и затем 27 стран-членов ЕС должны будут решить, предоставлять ли заявителям статус кандидата, до начала долгих и сложных переговоров об условиях и конкретных датах вступления.

17:07 11-летний украинский мальчик-беженец в одиночку пересек границу Словакии, где был встречен сотрудниками пограничной полиции. На границу между Украиной и Словакией он прибыл поездом в субботу. Все, что у него было с собой – это полиэтиленовый пакет, паспорт и номер телефона, написанный на руке. «Он самый большой герой этой ночи», — прокомментировала словацкая пограничная полиция.

На границе мальчика подобрали волонтеры, накормили его и напоили. «Благодаря номеру на руке и бумажке в кармане мы смогли связаться с родственниками, которые приехали забрать его позже», — продолжили в полиции. Мальчик был из Запорожья, города на юге Украины, где в пятницу российская армия оккупировала крупнейшую в Европе атомную электростанцию.

Мать ребенка, Юлия Писецкая, объяснила в видео, размещенном в социальных сетях, что она является вдовой и была вынуждена отправить сына одного, потому что она не может оставить свою парализованную мать. «Я очень благодарна за спасение жизни моего ребенка», — сказала в воскресенье Юлия Писецкая. «В вашей маленькой стране есть люди с большим сердцем». Мальчика родственники увезли в Братиславу.

11 years old #Ukrainian boy came to #Slovakia all alone. His mum couldn´t go with him and stayed in Zaporizhzhia. The boy is safe and fine now after 1200km long journey, his mom thanks in video to people who took care of them. #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/DM7M3RTlVs — Romantntn 🇸🇰🇺🇦 (@romantntn) March 6, 2022

16:55 По меньшей мере 13 человек погибли в результате взрывов возле хлебозавода в Макарове (в 50 км к западу от Киева), сообщили украинские экстренные службы. В сообщении в Telegram службы указали, что в периметре пекарни в момент обстрелов находилось около 30 человек. Однако вскоре после этого сообщение было удалено без дальнейших подробностей, сообщает France-Presse.

На Черниговщине российские военные заблокировали подходы к городскому совету. После переговоров флаг оставили украинский, но местному населению поставили условие – не протестовать, передает УНИАН. Как сообщается на странице газеты «Новости Городнянщины» в Facebook в помещении оставили мэра и его заместителей.

В Мелитополе российские военные контролируют радио и ТВ, пишет «Украинская правда». Городская телевышка Мелитополя, а также вышки радиосвязи находятся под контролем российских войск, передал мэр Мелитополя Иван Фёдоров на Facebook. «Ни контент, который распространяется через радиостанции, ни наш видеоконтент не контролируем ни я, ни исполнительный комитет города», – сказал мэр в видеообращении.

16:40 Российский «стальной» миллиардер Владимир Лисин, основным активом которого является Новолипецкий металлургический комбинат, сказал сотрудникам НЛМК, что гибель людей на Украине — это трагедия, которую трудно оправдать, и призвал к мирному дипломатическому урегулированию конфликта. Об этом Лисин заявил в письме к сотрудникам, которое один из работников комбината разместил в социальных сетях. В письме также говорится, что компания и ее совет директоров надеются на скорое разрешение спора. Представитель компании подтвердил AFP подлинность письма.

16:30 В Европу могут приехать до пяти миллионов украинских беженцев, если вторжение России в Украину и бомбардировки городов продолжатся, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Если бомбардировки городов продолжатся (…) мы можем ожидать пять миллионов беженцев», — сказал Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и безопасности во время встречи европейских министров иностранных дел и развития.

16:20 Международный Красный Крест предупредил, что чрезвычайная гуманитарная ситуация в Украине, вызванная вторжением российской армии, приведет к «массовым» перемещениям населения и потребностям в помощи как в самой стране, так и среди соседей.

«Конфликт в Украине должен стать крупнейшей гуманитарной чрезвычайной ситуацией в Европе на долгие годы», — заявил Франческо Рокка, президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, во время пресс-брифинга в Женеве. Перемещения и потребности огромные, и они будут продолжать расти как внутри Украины, так и за ее пределами», — сказал он.

16:15 Посол Великобритании покинул страну. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила парламентскому комитету, что посол Великобритании в Украине покинул страну из-за «серьезной ситуации с безопасностью» после вторжения России.

15:37 Сообщается о том, что третий раунд переговоров украинской и российской делегаций начался. Незадолго до этого советник руководителя Офиса украинского президента Михаил Подоляк написал: «Через несколько минут начнем разговаривать с представителями страны, которая всерьез считает, что масштабное насилие над мирным населением – это аргумент. Докажем, что это не так». Он также призвал не обращать внимания на «различные токсичные фамилии типа Янукович, Бойко, Мураев», которые упоминает российская сторона.

За кілька хвилин почнемо розмовляти з представниками країни, яка всерйоз вважає, що масштабне насильство над мирним населенням – це аргумент. Доведемо, що це не так. Не звертайте уваги на різні токсичні прізвища на кшталт Янукович, Бойко, Мураєв, які тягнуть по дурості росіяни. pic.twitter.com/t6tOqrHzFv — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022

15:22 В Минобороны РФ заявили, что подозревают наличие в Украине более 30 биологических лабораторий, где, в частности, «работали с возбудителями чумы и сибирской язвы», а также дифтерии и дизентерии. В ведомстве заявили о том, что заказчиком исследований является управление Минобороны США. Выдержки из брифинга министерства приводит ТАСС.

15:08Управление комиссара ООН по правам человека заявило, что с 24 февраля в Украине погибли как минимум 406 мирных жителей, 27 из которых — дети. Сообщается также о том, что 801 человек получил ранения.

14:54 Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что ЕС в ближайшие дни будет обсуждать заявку на вступление Украины в союз.

The EU’s solidarity, friendship and unprecedented assistance for #Ukraine are unwavering.



We will discuss Ukraine’s membership application in coming days. — Charles Michel (@eucopresident) March 7, 2022

14:43 Писательница, автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг объявила о сборе через благотворительный фонд Lumos пожертвований для помощи украинским детям из детдомов. Она также пообещала лично пожертвовать 1 млн фунтов.

I will personally match donations to this appeal, up to £1m. Thank you so, so much to all who’ve already donated, you’re enabling @lumos to do crucial work for some of the most vulnerable children in Ukraine. https://t.co/XK8yTtB1nl — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 7, 2022

14:37 Эмманюэль Макрон осудил «моральный и политический цинизм» российского лидера Владимира Путина, чья армия открыла «гуманитарные коридоры» для выхода гражданского населения из осажденных городов Украины в Россию и Беларусь. Подробности.

Необходимо дать возможность гуманитарным организациям прийти на помощь, а во время их вмешательства необходимо полное перемирие, чтобы взять под защиту женщин, детей, мужчин, которым эта защита необходима, и чтобы можно было их вывести из зоны конфликта. Поэтому нужны не просто коридоры, которые немедленно оказываются под угрозой. И не эти лицемерные разговоры о том, что мы защитим людей, отправив их в Россию. Все это несерьезно. Это цинизм, моральный и политический. И он для меня невыносим. Россия выступает за то, чтобы установить коридоры, ведущие в Россию. Я не думаю, что большинство украинцев хотели бы получить убежище в России. Это лицемерие. — Эмманюэль Макрон в интервью телеканалам TF-1 и LCI

14:24 Президент США Джо Байден проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и канцлером Германии Олафом Шольцем, как сообщает AFP со ссылкой на Белый доме.

14:17 В Кремле сообщили, что Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем. «Президент призвал Евросоюз внести реальный вклад в дело спасения жизней людей, оказать давление на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право», — говорится на сайте Кремля. Путин также заявил, что российские военные уже неоднократно объявляли режим тишины, но эвакуации препятствуют «украинские нацбатальоны».

Шарль Мишель также сообщил о переговорах с Владимиром Путиным, в ходе которых он напомнил о необходимости гарантировать безопасные гуманитарные коридоры и как можно скорее прекратить агрессию. Затем глава Евросовета побеседовал с Владимиром Зеленским,

Called on President @KremlinRussia_E to immediately stop hostilities and ensure humanitarian safe passage and access to assistance.



Stressed need to ensure safety and security of nuclear facilities amidst hostilities in #Ukraine



Agreed to maintain further contacts. — Charles Michel (@eucopresident) March 7, 2022

13:42 В ООН сообщили, что с начала военных действий более 1,7 миллиона человек покинули Украину.

13:32 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова прекратить «спецоперацию» «в любой момент», если Украина признает независимость Донецкой и Луганской народных республик, а также что Крым принадлежит России. Также Киев должен отказаться от планов на вступление в какой-либо блок.

13:07Концерн Boeing Co. приостановил закупки российского титана.

12:58 Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед встречей по вопросам развития Евросоюза заявил, что, по оценкам Брюсселя, Украину в качестве беженцев могут покинуть 5 млн человек.

12:51 Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба планируют «контакт» на полях Анатолийского дипломатического форума в Анталье в конце этой недели. Он пройдет при участии министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

12:49 Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что ЕС готовит новые санкции в отношении России. Часть из них может быть введена уже 8 марта. Агентство отмечает, что новые ограничения коснутся ряда физических лиц и затронут используемые в военном секторе технологии.

12:47 Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что президент Владимир Зеленский не покинет Киев.

12:43 Правительство России утвердило «перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия». В него вошли Украина, США, страны ЕС, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Виргинские острова и Гибралтар), Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Тайвань, Черногория, Швейцария и Япония. Ранее ссобщалось, что президент Владимир Путин разрешил выплачивать валютные долги кредиторам из «недружественных» стран в рублях.

12:22 Пять членов совета директоров интернет-компании VK покидают свои должности. Все пятеро — иностранцы.

12:08 До 25 тысяч россиян пересекли грузинскую границу за последнее время. Об этом со ссылкой на вице-премьера Грузии Левана Давиташвили сообщает «Холод».

11:57Компания-производитель джинсов Levi Strauss & Co приостановила работу в России

11:46 В министерстве цифрового развития РФ заявили, что отключение России от мирового интернета не планируется.

11:37 Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в страны Балтии заявил, что Вашингтон направит в Литву еще 400 американских военных.

11:25 В Елисейском дворце опровергли заявления Минобороны РФ о том, что гуманитарные коридоры в Украине с выездом на территорию России и Беларуси были открыты по просьбе президента Макрона. Об этом сообщает Le Figaro. «Нет, президент Республики не просил Владимира Путина об открытии гуманитарных коридоров в сторону России», — заявили в администрации французского президента. Там подчеркнули, что в ходе телефонного разговора с президентом Путиным 6 марта президент Макрон потребовал прекращения боевых действий и соблюдения норм международного гуманитарного права, гарантий безопасности мирных жителей и свободного доступа продуктов питания и медицинских товаров.

11:07 Поэтесса Вера Полозкова сообщила в инстаграме, что покинула Россию.

10:59 Следующий раунд переговоров России и Украины запланирован на 15 часов по московскому времени, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на белорусского политолога Юрия Воскресенского.

10:44 Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение. Он вновь призвал НАТО организовать бесполетную зону над Украиной. Он также призвал международное сообщество бойкотировать российский экспорт, в том числе нефть и нефтепродукты.

10:30 В Международном суде ООН идет слушание по иску Украины против России. Украина обвиняет Россию в геноциде.

10:16 Вице-премьер Украины Ирина Верещук попросила российскую сторону открыть гуманитарные коридоры таким образом, чтобы люди могли выехать на украинскую территорию. Минобороны РФ сообщала о намерении открыть гумкоридоры из Киева, Сум, Мариуполя и Харькова так, чтобы люди выезжали на территорию Беларуси и России.

10:02 Компания Sephora объявила о приостановке деятельности в России: она закроет магазины и прекратит онлайн-продажи в течение 24 часов. Также об остановке работы в России заявили финские компании Paulig, Valio и Fazer.

9:55 Цены на газ в Европе впервые превысили 3000 долларов за тысячу кубометров.

9:48 Вокзал Харькова 6 марта.

9:45 Новая Зеландия ввела санкции в отношении более чем 100 россиян, в том числе — президента России Владимира Путина. Также в санкционном списке Новой Зеландии оказались глава российского правительства Михаил Мишустин, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

9:37 Министерство обороны РФ сообщало о намерении объявить режим тишины с 10:00 7 марта. В ведомстве заявили, что, по просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона, откроют гуманитарные коридоры из Киева, Сум, Мариуполя и Харькова.

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