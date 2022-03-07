Личная просьба к Путину: в администрации президента Франции ответили на заявление минобороны РФ

«Личная просьба» президента Франции, как и всех ее союзников и партнеров, к Владимиру Путину состоит в том, чтобы наступление войск РФ в Украине прекратилось. Так в администрации президента Эмманюэля Макрона 7 марта прокомментировали заявление российского Минобороны, которое объявило с 10 утра «режим тишины» и открыло «гуманитарные коридоры» для выхода гражданского населения из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Ведомство заявило, что «режим тишины» объявлен по личной просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона к Владимиру Путину.

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«Личная просьба Президента Республики, как и остальных союзников и партнеров, состоит в том, чтобы российское наступление прекратилось», — сообщили Franceinfo в Елисейском дворце. Во французской администрации также уточнили, что «пока продолжается наступление, потому что русские отказываются его прекратить», Франция призывает РФ соблюдать нормы международного гуманитарного права.

В воскресенье, 6 марта, состоялся очередной телефонный разговор между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и лидером РФ Владимир Путиным. В ходе разговора Путин заявил, что добьется своих целей «либо путем переговоров, либо посредством войны», — сообщили в Елисейском дворце по итогам переговоров, продлившихся 1 час 45 минут.

Военное ведомство РФ с 10 часов 7 марта объявило «режим тишины», сообщив об открытии гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Гуманитарные коридоры открываются, по заявлению Минобороны, с учетом «катастрофической гуманитарной обстановки и ее резкого обострения», а «режим тишины» объявлен «по личной просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона» к Владимиру Путину.

Предусматривается выход мирных жителей в том числе на территорию Беларуси (из Киева) и России (из Мариуполя — в сторону Ростова-на-Дону, из Харькова и Сум — в сторону Белгорода), — сообщило российское агентство РИА Новости, публикуя маршруты «коридоров».

Власти Украины назвали предложенные Москвой маршруты эвакуации неприемлемыми. «Не поедут наши люди из Иванков, Дымера, Вышгорода [Киевской области], из-под Киева в Беларусь, чтобы потом самолетами улететь в Россию», — сказала на брифинге вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук.

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