ООН: в Украине от военных действий погибли более 400 мирных жителей

Разрушенный под обстрелами спортивный центр в Харькове, 5 марта 2022 г.

По последним данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, более 400 мирных граждан погибли в Украине, еще более 800 получили ранения в результате военных действий.

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По последним данным, 406 мирных граждан были убиты. Среди погибших 27 детей. 801 человек получил ранения, в том числе 42 ребенка.

Большинство зафиксированных случаев гибели мирного населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения. Это в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетные и авиаудары, сообщает УВКПЧ ООН.

В ООН полагают, что реальное число жертв среди мирных жителей в Украине значительно больше, особенно на территории, подконтрольной правительству Украины. Информация из некоторых мест, где велись интенсивные военные действия, приходит с опозданием, многие сообщения о жертвах все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, города Волноваха, откуда сообщают о сотнях жертв среди мирного населения. Эта информация ждет подтверждения и не была включена в вышеуказанную статистику.

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